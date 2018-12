Daniele Interrante | Melissa Satta? Ingrata | le ho dato una mano a realizzare i suoi

blogo

(Di venerdì 21 dicembre 2018)«La mia relazione con? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo perché... Ero io l'uomo». Così, ospite da Chiambretti, ha parlato di, che ora risponde in esclusiva dalle pagine del settimanale Spy, in edicola con uno speciale natalizio venerdì 21 dicembre. «Quando ho visto il programma di Chiambretti, ho provato un dolore strano. A quelle parole dette dalla signoraho provato turbamento. Lo trovo scorretto e vergognoso», dice l’ex tronista.: ", le hounasogni" 21 dicembre 2018 08:30.