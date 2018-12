Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore |  i 6 punti oscuri della manovra I conti del

corriere

: @giuliaselvaggi2 Si, a due giorni dall'annuncio e prima che sia approvata con la fiducia, con le perdite di borsa a… - vicicche : @giuliaselvaggi2 Si, a due giorni dall'annuncio e prima che sia approvata con la fiducia, con le perdite di borsa a… - Marco_Losenno : Crescita zero inizio 2019, IVA e accise benzina alle stelle 2020-2021, blocco assunzioni PA, manovra scritta dall'E… - AnnaArletti : Gli invesitori istituzionali nelle loro strategie preferiscono spesso affidarsi alle società di gestione che divers… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazionicriminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Ilteme l’Ires più alta