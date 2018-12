Da rockstar a papà | Bradley Cooper a spasso con Lea

vanityfair

: “Perdonami papà ma sono una rockstar“ ???? - IRAMAPLUME : “Perdonami papà ma sono una rockstar“ ???? - amorfanti : RT @IRAMAPLUME: “Perdonami papà ma sono una rockstar“ ???? - nonmolloomai : RT @IRAMAPLUME: “Perdonami papà ma sono una rockstar“ ???? -

(Di venerdì 21 dicembre 2018), vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia Lea, vita da: acon la figlia LeaDalla fiction alla realtà.sveste i panni di Jackson Maine, l’inquietainterpretata in «A New Star Is Born», e torna a indossare quelli di, confrontandosi con le piccole fatiche di tutti i giorni. L’attore americano, tornato alla ribalta grazie al suo recente film dove ha duettato con Lady Gaga, è stato paparazzato per le vie di Los Angeles, acon la figlia ...