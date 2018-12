Costantino Vitagliano | Mai rivalità con Fabrizio Corona

Costantino Vitagliano a Rivelo : "Tra me e Corona nessuna rivalità" : Si prospetta una puntata esplosiva a 'Rivelo', lo show di Real Time condotto da Lorella Boccia in arrivo domani, 21 dicembre, alle ore 23:45. Ospiti della nuova puntata sono Costantino Vitagliano , ex ...

Costantino Vitagliano mette in dubbio Walter Nudo : “Non ci credo” : Walter Nudo casto da un anno, Costantino Vitagliano non ci crede Walter Nudo è stato il protagonista indiscusso ieri al Grande Fratello Vip. La nona diretta del reality, andata in onda di giovedì, ha visto l’attore prima lasciare il programma da “eliminato”, per poi rientrare e far uscire Fabio Basile. Le sorprese per Walter Nudo non sono finite però con le nomination. L’attore infatti ha ricevuto una sorpresa: ...

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne : l'indiscrezione e le conferme : Lo avevamo lasciato estremamente provato per la morte della madre, di cui aveva parlato anche a Verissimo . Ora, però, Costantino Vitagliano potrebbe tornare protagonista in tv, proprio nel programma ...

Costantino Vitagliano al trono over di Uomini e Donne?/ L'ex tronista non smentisce : è la prova del "sì"? : Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il trono over da Maria De Filippi, l'indiscrezione bomba.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:50:00 GMT)

