Così chi è in pensione paga l' uscita anticipata degli altri

“Voglio sposarmi”. Così il papà della piccola malata di leucemia - esaudisce il suo desiderio. 4 anni e le idee molto chiare : “Sposarsi come una principessa” : La piccola Yaxin ha 4 anni e le idee molto chiare: sposarsi il prima possibile. La bimba cinese è da tempo malata di una forma aggressiva di leucemia, e per questo, suo padre, Yuan Dongfang, ha deciso di esaudire quel desiderio organizzando nell’ospedale Boren di Pechino, dove è ricoverata da due anni, una piccola cerimonia nuziale per “sposarla”. Le immagini di questo singolare matrimonio, svoltosi lo scorso 17 novembre, sono ...

Videolotterie - su le tasse e giù le vincite : Così la Manovra fa cassa dalle macchinette : MILANO - Tra le misure predisposte dall'esecutivo gialloverde per evitare la procedura d'infrazione europea trovano posto anche le tasse sui giochi. Nel menu di interventi per recuperare oltre 10 ...

Ranking Fifa - l’Italia chiude il 2018 in 18ª posizione : mai Così in basso dal 1993 : È il Belgio la nazionale che chiude il 2018 in testa alla classifica della Fifa, confermando la leadership dello scorso novembre. L'articolo Ranking Fifa, l’Italia chiude il 2018 in 18ª posizione: mai così in basso dal 1993 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"In Ue ho spiegato i rischi del no"Così Conte ha piegato i rigoristi : Il premier Giuseppe Conte racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta Segui su affaritaliani.it

Così l'Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Nel caso Italiano come quello greco, per la Commissione quello che conta sono "i saldi", a prescindere dagli effetti di una manovra di bilancio sull'economia e sul lungo periodo. Juncker e i suoi ...

Così l’Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Bruxelles. Il governo guidato da Giuseppe Conte ha capitolato di fronte alla Commissione europea e alle regole del Patto di stabilità e crescita, ma la squadra di Jean-Claude Juncker ha fatto del suo meglio per evitare di far esplodere un conflitto maggiore con l’Italia per il timore di conseguenze

Il mistero dei tiranti : Così l’inchiesta : Calendario ancora incerto per i rilievi sul moncone principale. Impregilo: «Un anno per costruire, ma da quando le aree saranno libere»

«Vabbè - sposiamoci». Così Alessandro Cattelan chiese in moglie Ludovica : Alessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro CattelanAlessandro Cattelan«Vabbè, sposiamoci». Non è stata la più romantica delle proposte di matrimonio quella che Alessandro Cattelan ha fatto a Ludovica Sauer quattro anni fa. Anzi, «tristissima», la definisce il conduttore di X-Factor e Epcc: ...

'Manovra - Così si rischia di andare a sbattere' : E' la manovra che è sbagliata e non possiamo rompere con la Ue, ciò porterebbe solo svantaggi all'economia italiana costringendoci a imporre nuovi e pesanti tasse'. L'intervista affronta anche il ...

Rischio Sismico e Vulcanico : perché l’Italia ne è Così esposta? La Storia Geo-tettonica del nostro Paese : Come ormai è risaputo, l’Italia è un Paese a Rischio Sismico e Vulcanico, con una quantità enorme di faglie attive che coprono quasi l’intero Paese. Il motivo per cui l’Italia è zona sismica è riconducibile alla sua struttura geologica, data da movimenti lenti ed inesorabili che ormai avvengono da milioni di anni. Inutile ricordare i terremoti devastanti degli ultimi anni, oppure lo sciame Sismico delle settimane precedenti avvenuto nei pressi ...

Marocchi : 'Juve - Così non ti alleni per la Champions' : Giancarlo Marocchi , dagli studi di Sky Sport , ha parlato della vittoria della Juventus contro il Torino: 'Bene per la Juve, ma fino a un certo punto. Non ci sono dubbi che i bianconeri vinceranno anche questo scudetto, ma per loro sarebbe ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra stanotte : cometa di Natale visibile anche a occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...

Perché la minestra “maritata” si chiama Così? : La minestra maritata è uno dei piatti tipici più famosi della cucina napoletana. Immancabile sulla tavola natalizia, questa ricetta ha origini molto antiche che risalirebbero addirittura ai romani, anche se furono gli spagnoli a renderla famosa nel Regno di Napoli. Ma Perché si definisce “maritata”?Continua a leggere

Così Nike è tornata a essere il marchio più influente del mondo : Non basta fare prodotti eccellenti e comunicazioni d’impatto per essere il brand più rilevante dell’anno. Nell’epoca del societing – crasi introdotta dal sociologo Bernard Cova nel 2000 per identificare un marketing sempre più consapevole che comunica non solo al mercato ma alla società intera la pr