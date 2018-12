Cosa vuol dire “solluchero”

Anastasio : "Amo la libertà - il diverso. Qualcuno mi vuole appeso a testa in giù. Ma Cosa avete capito di me?" : "Io sono Marco Anastasio, ho 21 anni, ho delle idee, fuori dallo schermo esisto davvero, penso, mi confronto, cambio opinione, ricerco, studio. Qualcuno stamane mi vuole appeso a testa in giù, c'è violenza nelle parole di chi mi urla 'fascista', ma voi cosa avete capito di me?". Con un post apparso sul suo profilo Facebook, il vincitore di Anastasio dà una risposta definitiva a tutte le polemiche generate a causa dei suoi ...

Pd - Calenda contro Renzi : “Matteo dica subito Cosa vuole fare” : In un'intervista su Repubblica l'ex ministro Carlo Calenda bacchetta l'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Matteo deve dire cosa vuole fare. Non credo ci sia niente di male nel fatto che voglia creare un suo partito, ma occorre saperlo per tempo. Se lo fa è uno dei soggetti da coinvolgere nel fronte democratico per le europee".Continua a leggere

Chi vuol essere milionario? - regolamento stravolto : Cosa c'è dietro alla decisione di Gerry Scotti : Dopo sette anni, su Canale 5 è tornato Chi vuol essere milionario? , sempre campione di share e sempre condotto da Gerry Scotti . Rispetto al passato, però, è stata introdotta una modifica al ...

Pd - Matteo Renzi non vuole scissioni : “Non sto lavorando a qualCosa di diverso” : Il senatore dem Matteo Renzi affida alla radio, a 'Zapping', la sua ennesima smentita: "Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso".Continua a leggere

Gronda - Toti : «Il Governo dica Cosa vuole fare - il progetto è al Ministero» : Il governatore ligure: «Sono preoccupato per la Gronda di Ponente, il cui progetto giace in un cassetto del Ministero delle Infrastrutture»

Cosa c'è dietro la notorietà del piccolo azionista che vuol dividere Fiat : Milano . "Caro John Elkann, cari consiglieri di Fiat-Chrysler, vorrei cominciare questa lettera con un applauso per il duro lavoro che avete sostenuto in questi anni". Parole di miele che sanno di ...

Cosa c’è dietro la notorietà del piccolo azionista che vuol dividere Fiat : Milano. “Caro John Elkann, cari consiglieri di Fiat-Chrysler, vorrei cominciare questa lettera con un applauso per il duro lavoro che avete sostenuto in questi anni”. Parole di miele che sanno di fiele almeno per chi si augura che il matrimonio tra Fca e l’Italia, contemplato dal recente piano indus

Che fuori tempo che fa - Crozza ironizza con Fazio : “Cosa hai fatto a Salvini? Non ti vuole alla sua manifestazione…” : La Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L’artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: “Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi ...

Chi vuol essere milionario - Michela De Paoli vinse 1 milione ma ha perso tutto : Cosa le è successo : FUNWEEK.IT - Tra pochi giorni su Canale 5 tornerà Gerry Scotti con l'attesissimo speciale di Chi vuol essere milionario a 7 anni di distanza dall'ultima edizione impreziosita dal...

Modem libero - Cosa cambia per chi ha o vuol fare un abbonamento internet : (Immagine: pixabay/CC) Quella della libertà di Modem sta per diventare una realtà. Facendo seguito a una delibera europea del 2015, l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) aveva stabilito l’estate scorsa la possibilità per gli utenti di utilizzare un proprio Modem in alternativa a quelli forniti dall’operatore con cui si sottoscrive il contratto. Sono due le date stabilite per l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Dal giorno 1 ...

Champions - Mourinho : “Criticano la mia esultanza? Non sanno Cosa vuol dire allenare” [VIDEO] : “Può il sottoscritto o un altro allenatore avere una reazione, un gesto di frustrazione? Può averlo a bordocampo dove non molti di quelli che commentano il calcio sono stati? Inviterei queste persone a sedersi in panchina da allenatori, ma penso forse sia meglio fare vacanza alle Barbados e poi andare in tv, è molto più comodo che stare a bordocampo come fanno gli allenatori“. José Mourinho si toglie più di un sassolino dalla ...

Cosa vuol dire “reprobo” : È sinonimo di riprovevole, scellerato, spregevole, immorale e in altre circostanze un "reprobo" è una persona malvagia o crudele

Chi critica Silvia Romano non ha capito Cosa vuol dire essere italiani : I commenti belluini al rapimento di Silvia Romano in Kenya mi hanno fatto capire quanto poco siano patriottici i sedicenti patrioti che berciano al grido “prima gli italiani!”. Sintetizzando, senza voler emulare Gramellini, la loro posizione più civile è che non vogliono sborsare soldi in tasse per

Simona Ventura spiazza tutti : Cosa vuole da Mara Venier : Caschetto biondo, tailleur pantalone granata, tacchi altissimi: Simona Ventura è in forma smagliante a " Cr4, La Repubblica delle Donne ". Si concede tra pubblico e privato e porge un ramoscello d'...