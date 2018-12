Corsport | Napoli-Spal | già venduti 33mila biglietti

Corsport : Napoli-Stella Rossa - più di 45mila persone al San Paolo : I numeri del botteghino Notte di gala al San Paolo per il match di Champions Napoli-Stella Rossa . Il Corriere dello Sport mini-abbonamenti Champions varati dal Napolimonin edicola questa mattina anticipa le cifre della prevendita, a più di 24 ore dal fischio d’inizio i dati fanno pensare ad una quota spettatori superiore alle 45mila unità. Si tratterebbe della seconda quota stagionale in Champions, dopo le 56mila presenze contro il Psg. Un ...

Corsport : Napoli-Chievo - già 35mila biglietti venduti : Una buona prevendita Napoli-Chievo con un San Paolo pieno, o quasi. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dato della prevendita per il match di domenica supera già i 35mila biglietti venduti. In questo modo, il club partenopeo avrebbe già battuto il suo record stagionale di affluenza al San Paolo per una partita di Serie A (Napoli-Milan si è giocata davanti a 34mila spettatori). Pochi giorni dopo ci sarà anche ...