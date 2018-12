Conoscete rischi ed effetti collaterali dell’Oki? Alcuni sono molto seri

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Panacea di tutti i mali. Come l’uovo per il gatto e la pietra filosofale per gli alchimisti di ogni tempo. Non c’è giorno che qualche migliaia (milione?) di persone nel mondo non assuma Oki: il farmaco antidolorifico facile da reperire e dall’effetto garantito. Oki per i dolori mestruali. Oki per la cefalea a grappolo. Oki per il mal di denti, epperò non è tutto ora quello che luccica. Come tutti i farmaci infatti, anche la portentosa polvere bianca ha delle controindicazioni ben impresse sul bugiardino presente in ogni scatola.Ma quanti di voi simai fermati a leggerle? Glidell’OKi – e più nello specifico del ketoprofene –molteplici, ma essi si manifestano o meno nei pazienti in base alla sensibilità individuale, che determina anche l’intensità degli stessi. Tra i più comuni e “lievi” vi è la fotosensibilità, cioè una reazione della pelle ...