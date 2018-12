Como - centro vietato agli artisti di strada nelle feste natalizie : Como, centro vietato agli artisti di strada nelle feste natalizie Le esibizioni all'aperto saranno proibite fino all'Epifania. Lo ha deciso il sindaco Mario Landriscina firmando una ordinanza comunale in ottemperanza alla decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica Parole chiave: ...

Assalto natalizio al centro di Como - la rabbia dei commercianti di piazza Duomo : Sono weekend di grande affollamento in centro in occasione degli eventi natalizi. La Città dei Balocchi attira decine di migliaia di persone a Como per assistere agli spettacoli di luce e passeggiare tra le bancarelle, ma a risentirne sarebbero i commercianti del centro, in particolare quelli che si affacciano su piazza Duomo.

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...

Ncc Roma : come arrivare nel centro della Capitale in tutta Comodità : Raggiungere il centro di Roma in auto ancora oggi alle porte del 2019 è un’impresa ardua. Il traffico è notevole

EComondo 2018 - Dasty - la cooperativa veronese muove verso il Centro Italia : Dasty , una delle migliaia di società presenti a Ecomondo 2018 , la grande fiera green che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre 2018, è una società cooperativa veronese nata negli anni ...

I porti chiusi liberano Como : Salvini sbarra il centro profughi : Sarà solo uno tra tanti. Sarà un segnale. Ma intanto il centro di accoglienza di Como è stato chiuso. Giù le serrande e lucchetti alle porte. I richiedenti asilo che dal 2016 dormivano o transitavano nella struttura di via Regina Teodolinda non ci sono più grazie alle scelte fatte dal Viminale. "Una vittoria della Lega", esultano Salvini e Molteni.Chi ha buona memoria ricorderà la grande crisi del 2016 che investì la cittadina sul lago: ...

Como - chiude il centro di accoglienza dei migranti. La Lega : "Vittoria" : Svuotata la struttura nata per gestire l'emergenza 2016. La Caritas diocesana: "Non condividiamo le modalità della scelta"

Xceed : da Como al centro della notte con la scaleup italiana del ticketing : Gli anni spesi in giro per il globo, oltre a fargli conoscere il mondo della notte , gli hanno portato in dote una laurea in economia. Tra liste e tavoli verso il successo nei club L'idea è stata ...

Como : identificato cadavere trovato vicino a centro migranti - è un 21enne : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - E' stato identificato il cadavere dell'uomo trovato ieri a Tavernola, in provincia di Como, in una zona boschiva vicina al centro per i migranti. Si tratta di un cittadino del Gambia di 21 anni. Il giovane, arrivato in Italia nel 2015, era senza fissa dimora e pregiudic