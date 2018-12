Come il governo dei sovranisti ha immolato la sovranità sull' altare dell' incompetenza

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano alla finestra con una banca Come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

Monti attacca : 'Tria non è un dilettante presuntuoso Come altri membri del governo' : Per qualcuno il suo fu il "governo dei professoroni". Una sorta di espressione tesa a manifestare il disprezzo per un esecutivo di "tecnici" scevro da interessi politici che venne chiamato in causa per salvare il paese da un crack finanziario attraverso politiche di austerity e di innalzamento dei tributi. Il riferimento va naturalmente a Mario Monti che non ha mai ricevuto grandi complimenti per il suo operato da parte di un governo che, ...

Emiliano 'deluso' dai 5Stelle : al governo squagliati Come gelato al sole : 'Comandare è solo un mezzo - per Emiliano - ma la politica rimane fatta di competenza, merito, capacità di costruire comunità, e non solo di esercizio del potere'. 'Persino sui media, persino sulla ...

Il governo traballa? Come hanno beccato Tria a notte fonda : roba forte : Il governo balla? Tria di più. Il sito Spraynews ha pizzicato il ministro dell'economia scatenato più che mai in un locale che affaccia sul Colosseo. Peccato durante le serata il locale fosse diviso in due fazioni: un 50esimo compleanno, di tal Daniela, a cui Tria era inviato, e ...

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : nel Governo è rebus su Come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

GOVERNO NO TAV?/ M5s Come il Pci anni 70 - tra utopie e decrescita felice : Il no alla Tav da parte del mondo no global, innestatosi con M5s e altre frange di pensiero utopico, ripete uno storico errore degli anni 70.

Il problema dell'Italia non è più Come cambiare la manovra ma Come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano, dicasi sessantacinque, che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare ...

Breve storia dei dati sull'occupazione - e Come - pur non essendo buoni - non c'entri nulla il governo : Per falo, dato che l'economia E' economizzazione degli sforzi, utilizzo una serie di tweet già preposti ad hoc da @francescoseghez che ha riordinato i dati ISTAT in modo ottimo. 1, A ottobre il ...

Il centrodestra lancia "Altra Italia" : la nuova lista per le europee che nasce Come alternativa al governo : "Non è un partito, è quella parte di Italia che non si riconosce nel governo e alla quale vogliamo dare voce in occasione delle prossime elezioni", ha detto Antonio Tajani

Ecco Come Matteo Salvini farà cadere il Governo : pronto per Palazzo Chigi : I palazzi della politica erano coscienti sin dall’inizio che il matrimonio Lega M5S fosse solo di facciata e destinato a

Global Compact - governo in crisi? Ecco Come disinnescano la mina : INSIGHT/ Il Global Compact è potenzialmente una mina che rischia di mettere in crisi il governo. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che non andrà il 10 e l'11 dicembre a Marrakech, dove è prevista la conferenza intergovernativa, per firmare il patto targato Onu Segui su affaritaliani.it

J-Ax : “Credevo nel Movimento 5 Stelle ma oggi non riesco ad accettare l’unione con la Lega. E’ un governo di destra che fa proclami Come 50 anni fa” : “La situazione politica italiana mi preoccupa molto perché questo governo non dovrebbe essere né di destra né di sinistra ma si comporta, anzi fa proclami, come un governo di ultra destra di 50 anni fa”, parola di J-Ax che in questi anni non ha mai nascosto attraverso le canzoni, le interviste e sui social le proprie proprie opinioni. Credeva nel Movimento 5 Stelle che aveva apertamente sostenuto ma dal quale adesso si sente deluso: ...