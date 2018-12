Clima polare e paesaggio frastagliato | l’isola di Georgia del Sud vista dallo spazio

meteoweb.eu

: RT @LonelyOrchidea: RAGAA oggi ho scoperto che l'Artide si chiama così perché ci vivono gli orsi polari e in greco arktos significa orso, m… - harrysvoyce : RT @LonelyOrchidea: RAGAA oggi ho scoperto che l'Artide si chiama così perché ci vivono gli orsi polari e in greco arktos significa orso, m… - withvbenjamiin : RT @LonelyOrchidea: RAGAA oggi ho scoperto che l'Artide si chiama così perché ci vivono gli orsi polari e in greco arktos significa orso, m… - lividinelcuore : RT @LonelyOrchidea: RAGAA oggi ho scoperto che l'Artide si chiama così perché ci vivono gli orsi polari e in greco arktos significa orso, m… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’isola didel Sud. Collegata alle Isole Sandwich Australi a formare un territorio britannico d’oltremare, questa meridionale isola dell’Oceano Atlantico è un paradiso per la vasta gamma di fauna selvatica.Circa cinque milioni di foche abitano qui, come anche 65 milioni di uccelli di 30 diverse specie. Balene in migrazione e diverse specie di pesci popolano le acque circostanti, ed è presente inoltre una vasta popolazione di pinguini.Scoperta per la prima volta dal Capitano James Cook nel 1775, non c’è insediamento umano permanente sull’isola, a causa della sua posizione remota e dell’ambiente inospitale. Tuttavia, una stazione di ricerca dell’organizzazione British Antarctic Survey opera nella capitale, King Edward Point, al centro dell’isola. Si tratta ...