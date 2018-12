Cinzia Bonfrisco senatrice lega salvata dal processo da Pd | Forza Italia e Lega

blogitalia.news

(Di venerdì 21 dicembre 2018)accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare ladella, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di “cavalleresca cortesia” si è difesa. “” da un vasto fronte di senatori, da quelli della, passando dal Pd, che in particolare in Giunta ha ritenuto sussistente il fumus persecutionis ai danni della. Semaforo verde ai magistrati solo dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, finiti però in minoranza.Ma di cosa era accusata ladel Carroccio? Di aver favorito con interventi legislativi e ...