Cinema in atto | quarantesima puntata

La meglio gioventù del Cinema sul palco : premiati attori e registi : cinema, danza e musica in mix effervescente per la serata che ha registrato il tutto esaurito al teatro di Lungotevere Vittorio Gassman. Applausi e tanto entusiasmo sul palcoscenico e fra il pubblico ...

Matilde Gioli : "Nel mondo del Cinema il ricatto sessuale è sottinteso" : Un film in uscita, un amore che dà sicurezza e un percorso di crescita con una forte assenza. Matilde Gioli posa per Grazia e si racconta alla rivista parlando di tutto: dalla sua famiglia ai pensieri ...

Ennio Fantastichini - folla alla camera ardente alla Casa del Cinema : il saluto degli amici attori : E' stata portata a spalla all'interno della Casa del Cinema di Roma la bara di Ennio Fantastichini, l'attore scomparso il primo dicembre. La sala ha aperto alle 15 e chiuderà alle 19.30 ed ha già ...

Ludovico Succio : attore al Cinema con Argentero e la Ferrari : Sarebbe bello allestire spettacoli con i miei compagni e mi piacerebbe collaborare anche con i colleghi di altri corsi - se non si è già infetti ci si ammala di cinema, in questa strana scuola di ...

Lutto nel mondo del Cinema - è morto l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni : É morto a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Casting e selezioni di autori - docenti - attori per la Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' : Presso la celebre Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' di Milano sono in corso le selezioni per la ricerca di autori nonchè di docenti per gli indirizzi di Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia ma anche di attori e attrici per due interessanti cortometraggi. Giovani autori La Scuola di Cinema 'Luchino Visconti', in collaborazione con l'Alta Scuola in Media e Comunicazione (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerca giovani ...

Film italiani prima al Cinema e poi in streaming? Non è affatto così : Per una Netflix non dovrebbe essere un grosso problema pagare interamente una produzione, soprattutto se si tratta di Film dal respiro internazionale che possono essere distribuiti in tutto il mondo, ...

Cultura - ricerca Agis : da Cinema e teatro impatto consistente su economia territorio : Il cinema ed il teatro e l'impatto che hanno sull'economia del territorio romano. Di questo si e' occupata l'indagine dell'Agis e dell'Universita' Iulm, in collaborazione con Makno, presentato questa ...

Toy Story 4 - il cult d’animazione Disney Pixar torna al Cinema. E la famiglia di giocattoli si allarga : Sono passati otto anni da quanto Woody e Buzz salutavano per l’ultima volta Andy in Toy Story 3. Ma i personaggi del cartone animato cult che racconta il mondo dei giocattoli, prodotto dalla Disney-Pixar, stanno per tornare. La casa di produzione ha diffuso il primo trailer del quarto appuntamento della saga che uscirà nelle sale nell’estate 2019. E i social sono impazziti. Non ci sono ancora molti dettagli sulla ...

Il mistero della casa del tempo - il Cinema salvato dagli attori : Ne Il mistero della casa del tempo, il film di Halloween ad alto budget per un pubblico infantile, Jack Black si trova a combattere con pugni, calci e magie contro Cate Blanchett, la quale dopo aver malmenato Chris Hemsworth nell’ultimo Thor qui prende a capocciate le zucche di Halloween assassine. Insomma ci si può anche divertire. Purtroppo solo così, solo facendo fare ad attori ingessati e di alto profilo qualcosa che non ci aspettiamo ...