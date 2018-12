Ciclismo – Si è spento a 106 anni Francesco Meneghello | il ciclista che Bartali chiamò al

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Si èa 106Franceso, ilche nel 1937 fu chiamato ad affiancare Ginonella squadra nazionale che affrontava il Tour de France Alla straordinaria età di 106, si è, ilche nel 1937 fu chiamato ad affiancare Ginonella squadra nazionale che affrontava il Tour. Originario della Calcara di Monte di Malo, da 80risiedeva a Schio, prima a Magrè e poi in casa della figlia Maria. I suoi cari gli hanno dato l’addio presso la casa di Ss. Trinità a Schio, dopo un lento declino fisico iniziato nell’ultimo anno che però non gli ha impedito di seguire tutte le tappe del Tour de France alla tv.Emigrato in Francia da giovane, negli’30 vinse diverse corse su strada e pista. Nel 1937 fu convocato, al fianco di Gino, nella squadra che affrontava il Tour, ma a causa della ...