Ciclismo | Froome | ' Dumoulin avrebbe preso la maglia rosa' | il campione olandese replica

Ciclismo - è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto - Froome e Thomas corteggiati con l’addio della Sky… : È praticamente terminata la stagione del Ciclismo su strada per quanto riguarda il 2018, con i corridori che sono in ritiro per approcciare il nuovo anno al meglio. Si inizia però già a pensare al prossimo ciclomercato, che potrebbe essere uno dei più spettacolari di sempre viste le tante trattative che potrebbero animarlo. Ci si aspettano infatti veri e propri botti, con i migliori corridori al mondo coinvolti e pronti a cambiare squadra. Non ...

Giancarlo Ferretti : ‘Froome? Nulla a che fare con il vero Ciclismo’ : Fedele al soprannome di “Sergente di ferro”, che ne ha tratteggiato la forte e ruvida personalità, l’ex corridore e Direttore Sportivo Giancarlo Ferretti ha stroncato senza appelli Chris Froome e il Team Sky. In un’intervista concessa a Tuttobici, Ferretti ha parlato a 360 gradi dei temi d’attualità del ciclismo, il mondo che lo ha visto tra i grandi protagonisti per decenni, prima sui pedali e poi soprattutto in ammiraglia, ma da cui si è ...

Ciclismo – Froome svela i programmi per il 2019 : “Tour o Giro? Ecco quale sarà il mio obiettivo” : Chris Froome svela i suoi programmi per la stagione 2019, l’ultima con la divisa del Team Sky Il mondo del Ciclismo ha avuto una forte scossa non l’annuncio dell’addio di Sky: il team di Dave Brailsford non conosce ancora il suo futuro, ma tutto lo staff è già all’opera per cercare un nuovo sponsor che permetta alla squadra di rimanere nel circuito professionistico. Il team Sky, intanto, si chiamerà così ancora per ...

Ciclismo - Chris Froome svela i piani per il 2019 : “Il mio obiettivo sarà il Tour de France” : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte e i big del circuito stanno gradualmente rivelando il loro programma di gare per il 2019. Dopo che Vincenzo Nibali ha annunciato ieri che correrà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, oggi ha svelato i propri piani un altro campionissimo, il britannico Chris Froome. Il capitano del Team Sky, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato che il prossimo anno punterà tutto sul Tour de ...

Sky dice addio al Ciclismo – Froome ringrazia con un post social : “che viaggio che è stato!” : Il commento di Chris Froome dopo l’annuncio di Sky di dire addio al mondo del ciclismo: le parole del britannico Sky ha annunciato questa mattina l’addio dal mondo del ciclismo dal termine della stagione 2019. Chris Froome e compagni adesso si trovano in una situazione davvero complicata, anche se il team non ha intenzione di mollare e sembra già essersi messo all’opera per trovare un nuovo partner per iniziare una nuova ...

Ciclismo - ‘One for la… Vuelta’ : Chris Froome e quel dolce post social sui figli [FOTO] : Il ciclista del Team Sky ha postato su Instagram la foto dei figli con i peluche di Giro d’Italia e Tour de France, ammettendo che ne manchi uno per la Vuelta dolcezza e simpatia, Chris Froome dimostra di possedere entrambe queste qualità nell’ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il ciclista del Team Sky infatti ha regalato ai propri fan una foto che ritrae i figli Kellan e Katie con le maglie del Giro ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Riesco a fare allenamenti che forse nessuno sopporterebbe’ : Una corsa al miglioramento e al perfezionamento senza pause e senza limiti. Così Chris Froome ha descritto i suoi allenamenti [VIDEO] e la sua ricerca della massima prestazione. Il campione britannico vive il Ciclismo in maniera totale, con un’abnegazione completa e una capacita' di sopportare ogni sacrificio degna di un fachiro. Froome ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua preparazione, una serie di allenamenti massacranti testimoniati ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Ho fatto la salita del Colle delle Finestre senza borraccia’ : La fuga d’altri tempi con cui Chris Froome ha ribaltato la classifica del Giro d’Italia [VIDEO] nella tappa del Colle delle Finestre è stata una delle giornate più spettacolari della stagione del grande Ciclismo. Il capitano della Sky ha attaccato sullo sterrato della salita piemontese, togliendosi tutti di ruota e continuando da solo per ottanta chilometri, fino al traguardo di Jafferau. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il ...

Ciclismo – Dal Giro d’Italia alla vita da padre premuroso - Froome si racconta : “sul Finestre il giorno più bello della mia carriera” : Chris Froome si racconta in una lunga intervista: il keniano bianco ripercorre l’emozione della vittoria del Giro d’Italia 2018 e parla della sua vita da uomo normale “Al Tour una volta ho vinto attaccando in discesa, un’altra in pianura con Sagan. Non sono uno che attacca solo negli ultimi chilometri di salita. Al Giro dovevo rischiare il tutto per tutto, 4° o 11° non cambiava nulla. Nella mia testa sentivo che ero ...

Dal Ciclismo… all’apnea - che polmoni Froome : il britannico sott’acqua per un tempo interminabile [VIDEO] : Chris Froome impressiona Rigoberto Uran in Colombia: che capacità polmonare per il britannico del Team Sky La stagione di Chris Froome non è ancora del tutto finita: in attesa di godersi un po’ di meritate vacanze prima del raduno del prossimo dicembre, il campione britannico del team Sky è ospite di Rigoberto Uran in Colombia per partecipare a El Giro de Rigo, una corsa organizzata dal collega colombiano. In attesa di salire in ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Credo alla doppietta Giro d'Italia – Tour de France’ : Presentate le tappe del Giro d’Italia 2019 [VIDEO] è il momento ora di cominciare a scoprire le carte sui campioni che saranno al via. Presente alla serata milanese in cui è stato scoperto il percorso, il campione in carica Chris Froome ha parlato della vittoria dello scorso anno e del futuro. Il capitano del Team Sky ha raccontato come il Giro vinto nello scorso maggio sia stato un successo del tutto speciale, una vittoria completamente diversa ...

Ciclismo - Geraint Thomas svela i favoritismi della Sky per Froome al Tour : 'Ero frustrato' : La convivenza tra Geraint Thomas e Chris Froome allo scorso Tour de France [VIDEO]non è stata così tranquilla come è sembrato dall’esterno. Il Team Sky si è trovato a dover gestire una situazione difficile, con il capitano designato rimasto in ritardo in classifica generale rispetto al suo scudiero Thomas. I due non sono arrivati ad una rottura plateale come quella gia' vissuta dalla squadra britannica al Tour 2012, quello poi vinto da Wiggins ...