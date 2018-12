Ciclismo | Bradley Wiggins | “L’addio del Team Sky sarebbe un male per questo sport”

oasport

: #ciclismo Bradley Wiggins avverte: “L’addio del Team Sky sarebbe un male per questo sport” - OA_Sport : #ciclismo Bradley Wiggins avverte: “L’addio del Team Sky sarebbe un male per questo sport” -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La notizia dell’addio di Sky dala fine 2019 è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il movimento. La squadra faro degli ultimi anni rimarrà senza main sponsor al termine della prossima stagione e se non riuscirà a trovare un’alternativa valida, sarà costretta a chiudere i battenti e smantellare unche ha costruito e vinto così tanto. Chi conosce bene questa realtà è, che è stato il primo grande campione delbritannico, con cui ha corso dal 2010 al 2015, vincendo il Tour de France nel 2012.In un’intervista rilasciata alla stazione radiofonica TalkSport,ha sottolineato come questa notizia sia negativa per il: “Le persone devono stare attente a ciò che desiderano perché se ilSky lascerà il, sarà unpersport. Ilnon avrà più il profilo che ha mantenuto fino ad ora, perché nello sport non ci sono ...