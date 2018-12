' Chi l' ha visto?' | scomparsa di Brenda | la donna aveva paura del suo compagno

Mattia Mingarelli scomparso da Sondrio : la singolare testimonianza a Chi l'ha visto - Ultime Notizie Flash : Mattia Mingarelli scomparso da Sondrio: la singolare testimonianza a Chi l'ha visto. Ecco le Ultime Notizie dalla puntata del 19 dicembre 2018

Roma - il mistero della 17enne suicida. La mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

A 'Chi l'ha visto' le novità sulla scomparsa di Brenda : aperto un fascicolo per omicidio : Federica Sciarelli, dopo i rumors che la volevano lontano dal suo programma di successo "Chi l'ha Visto", ne è invece saldamente al timone, e si dedica come sempre alla risoluzione dei più complicati e misteriosi casi di cronaca. Questo mercoledì, nuove importanti rivelazioni sul caso di Brenda Soares. La scomparsa La donna di origine brasiliana, madre di una ragazza e divorziata, ha trovato in Andrea Felicetti un nuovo amore. Brenda è una donna ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera il caso di Roberta Martucci : Federica Sciarelli si occuperà del caso di Roberta Martucci, scomparsa nel 1999. Finalmente una svolta nelle indagini dopo 19 anni.

Omicidio Nicola Colloca : 'Chi l'ha visto?' intervista il padre dell'uomo : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Gianluca Nappo è tornato ad occuparsi del caso di Omicidio di Nicola Colloca (49 anni al momento della morte). L'uomo svolgeva l'attività di infermiere e la sua uccisione risale ad oramai oltre otto anni fa. Nonostante il tempo trascorso, sussistono ancora numerosi misteri da chiarire sul triste caso di cronaca nera. Colloca venne trovato carbonizzato all'interno della sua Opel Corsa a ...

Sondrio - il caso del giovane scomparso Mattia Mingarelli trattato a 'Chi l'ha visto?' : In una recente puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Emily De Cesare si è occupata del caso di scomparsa di Mattia Mingarelli (30 anni). Il giovane è sparito dalle montagne di Valmalenco in provincia di Sondrio. Come ha spiegato l'inviato di 'Chi l'ha visto?' Paolo Andriolo, quella del Mingarelli è una scomparsa misteriosa proprio per le modalità. Infatti, inizialmente si pensava che Mattia fosse un escursionista che si era perso ...

Chi l’ha Visto? : la signora Francesca di C’è Posta per Te cerca la nipote scappata di casa : La signora Francesca Spiacevole crossover tra C’è Posta per Te e Chi l’ha Visto?. Nella puntata del programma condotto da Federica Sciarelli, andata in onda ieri sera, i telespettatori hanno assistito ad un servizio sulla scomparsa della quindicenne Gloria, allontanatasi per sua volontà, e proprio allora hanno potuto rivedere il volto dell’anziana Francesca Delle Cave, la nonna della giovane. La stessa Francesca, a febbraio 2018, era stata ...

Tarek Abbassi - tunisino fuggito con una 17enne vicentina/ Chi l'ha visto : "Perché non è stato ancora espulso?" : Tarek Abbassi, tunisino fuggito con una 17enne vicentina. Chi l'ha visto: "Perché non è stato ancora espulso?" Le ultime notizie

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Sfera Ebbasta : “L’artista è responsabile dei messaggi che manda. C’è un suo video dove si occulta un cadavere - siamo rimasti colpiti” : Tra le tante affermazioni che sono state fatte sulla tragedia di Corinaldo, ci sono quelle su Sfera Ebbasta. Questa triste tragedia ha (ri)acceso i riflettori sulle canzoni del trapper dai capelli rosa, che il 7 dicembre – giorno del suo compleanno – era atteso nella discoteca Lanterna Azzurra. C’è chi sostiene che le sue canzoni siano estremamente diseducative, soprattutto per i fan più piccoli, perché contengono troppi ...

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli massacra in diretta tv Sfera Ebbasta : 'Ecco Chi è veramente' : Anche Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? , mercoledì 13 dicembre, si è occupata della tragedia di Corinaldo. Dopo aver dato voce ai genitori dei ragazzi minorenni che erano presenti nel locale in ...

Sciarelli contro Sfera Ebbasta a Chi l'ha visto? : 'È responsabile dei messaggi che manda' : Federica Sciarelli contro Sfera Ebbasta a Chi l'ha visto? . Nella puntata del 13 dicembre, durante un lungo frammento di trasmissione dedicato alla tragedia di Corinaldo , la conduttrice ha ...