Chi è Motta | ' Big' della prossima edizione del ' Festival di Sanremo'

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara CristicChi - Motta - Bertè e Ghemon : 'Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica - ha detto Claudio Baglioni parlando di queste due serate prenatalizie -, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. Non c'è ...

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara CristicChi - Motta - Bertè e Ghemon : Il vincitore della prima tornata di Giovani, ben dodici, che hanno gareggiato ieri sera davanti al pubblico di Raiuno è Einar che ha battuto gli agguerritissimi e dotatissimi Federica Abbate e i Deschema. Dopo aver sfiorato la vittoria alla scorsa edizione di Amici Einar convince anche la giuria capitanata da Claudio Baglioni e quella degli esperti...

Maltempo Calabria : 3 smottamenti tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro - linea Fs Chiusa : “Traffico ferroviario sospeso dalle 7:30 di stamattina sulla linea Crotone – Catanzaro Lido a seguito del Maltempo che ha colpito la zona“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana. “Le forti piogge, ancora in corso in Calabria, hanno provocato tre smottamenti, fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Inoltre, una violenta tromba d’aria ha causato danni a sei finestrini di un treno regionale. Due viaggiatori, lievemente ...

Taggia : smottamento di terreno e risChio di pubblica incolumità - ordinanza di Chiusura di strada Ponte : A causa di uno smottamento di terreno rilevato dalla Polizia Municipale ed al relativo parere del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, il Sindaco ha ordinato la chiusura di strada Ponte. La ...

Frana a Saint-Nicolas - Chiuso un tratto di strada Saint-Nicolas - Lo smottamento - piuttosto importante - è stato probabilmente causato dal ... : Intorno alle 6 di questa mattina, una Frana ha invaso la strada regionale di Saint-Nicolas, al km 9.050, in corrispondenza del "curvone" appena sopra il municipio, dopo il bivio per Vetan. La strada ...

Maltempo - frane e smottamenti in Val Susa : Chiusa la statale : Una piccola frana e’ caduta oggi, a Borgone di Susa, nella frazione San Valeriano, a causa delle intense piogge che da ore si abbattono su tutta la Regione. Fango e detriti sono finiti sulla strada statale, che, in via precauzionale, e’ stata chiusa dagli agenti della polizia municipale. Uno smottamento si e’ verificato anche a San Lorenzo di Bussoleno, sempre in Valle di Susa. L'articolo Maltempo, frane e smottamenti in Val ...

Maltempo - Anas : “Chiusa la Nsa 215 per pericolo smottamenti” : A causa del pericolo di smottamenti del versante posto in prossimità della sede stradale, la Nsa 215, ex statale 51 ”Variante tra Castellavazzo e Macchietto” è temporaneamente chiusa al transito, in via precauzionale, tra il km 58,200 e il km 61,200, nel territorio comunale di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno. Il pericolo di cedimenti localizzati della pendice è emerso dal recente sopralluogo effettuato dal personale e dai ...

Maltempo : smottamento del terrapieno sulla spiaggia di Forio d’IsChia : Uno smottamento, per effetto delle forti piogge, si è verificato a Cava dell’isola, località di Forio d’Ischia (Napoli). Una parte del terrapieno del costone detritico si e’ staccato precipitando sulla spiaggia, l’unica libera dell’isola molto frequentata d’estate. Negli anni scorsi era stato interdetto l’accesso alla spiaggia per il rischio frane; un fatto che aveva provocato le ira di migliaia di ...

Smottamento tra Noli e Spotorno : Aurelia Chiusa - FOTO e VIDEO - : Si è verificato questa mattina uno Smottamento tra Noli e Spotorno. L'Aurelia è attualmente chiusa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas per liberare quanto prima ...

Sicilia : nubifragi - frane e smottamenti fra Scordia - Palagonia - Ramacca - Lentini. Strade Chiuse. : Ancora danni in Sicilia, dove fra il pomeriggio di ieri e le prime ore di oggi 19 Ottobre si è abbattuta, come previsto, una violenta ondata di maltempo. Temporali e nubifragi hanno colpito il...