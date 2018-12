Chi è Ghemon il rapper in gara al prossimo Festival di Sanremo tra i big

domanipress

(Di venerdì 21 dicembre 2018)a febbraio 2019 parteciperà alla 69° edizione deldi, dove gareggerà nella categoria BIG con il brano “Rose Viola”.L’artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston nel 2018, quando, ospite della serata dei duetti, si è unito a Diodato, scrivendo una strofa inedita per il suo brano in, intitolato “Adesso”.Con 5 dischi all’attivo, “Mezzanotte” è il lavoro d’inediti pubblicato nel 2017 e interamente scritto dalnei testi e nelle melodie. L’album contiene successi come “Un temporale”, “Bellissimo” e la title track “Mezzanotte” per un risultato dal sound unico, senza termini di paragone in Italia, un disco sempre più cantato e immediato, ma nello stesso tempo profondo e ricco di sfumature.BIOGRAFIA(Giovanni Luca Picariello), classe 1982 e originario di Avellino, è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli ...