Chelsea | Sarri | Higuain mi piace | ma gioca nel Milan

Calciomercato Chelsea - Sarri e il messaggio a Higuain : 'Straordinario - ma non voglio parlare di lui' : L'operazione non sarebbe di facile realizzazione, ma l'idea è concreta: il Chelsea pensa ancora una volta a Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino, già allenato da Maurizio Sarri al Napoli, sarebbe ...

Chelsea - Sarri : 'Higuain? Giocatore fantastico - mi piace molto' : 'Higuain mi piace molto. È un Giocatore fantastico e un uomo straordinario ma preferisco non parlare di lui. Al momento ho due attaccanti e mezzo e Gonzalo invece è un Giocatore del Milan, per questo ...

Chelsea - Sarri allo scoperto sul possibile arrivo di Higuain : “Mi piace molto, è un giocatore e un uomo meraviglioso. Ma non voglio parlare di Higuain ”. Sono le importanti dichiarazioni di Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea , intervistato su un possibile arrivo del Pipita. “Ho due attaccanti e mezzo al momento e Higuain gioca per il Milan”, ha aggiunto il tecnico toscano nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Leicester. Sarri sta pensando di schierare ...

Premier League - i risultati della 17giornata : l'Arsenal va ko - vince il Chelsea di Sarri : stata una domenica di Premier League da dimenticare per l' Arsenal , che, per la prima volta dal 18 agosto, ha perso una partita di campionato. Il ko dei Gunners ha costituito la grande sorpresa della ...

Colpo Southampton - battuto l’Arsenal; vince il Chelsea di Sarri : Emery si ferma dopo 14 partite Pomeriggio a sorpresa a Southampton : i padroni di casa battono l’Arsenal per 3-2, al termine di una partita stupenda. Il nuovo manager dei Saints, il tedesco Hasenhuttl, si regala un esordio coi fiocchi con un successo strepitoso contro la squadra di Emery, reduce da 14 risultati utili consecutivi in Premier League. Al St. Mary’s Stadium, vantaggio dei padroni di casa con Ings, pareggio immediato ...

Chelsea - la sfuriata di Sarri è il segreto della vittoria contro il Manchester City : Tutto può cambiare in soli tre giorni. A dimostrarlo è stato il Chelsea , che, crollato contro il Wolverhampton, è riuscito, dopo sole 72 ore, a sconfiggere - e a tenere a zero - la corazzata ...

Chelsea-Manchester City - impresa compiuta per Sarri : 'Felice di battere Guardiola - non capita spesso' : ... più che soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine dell'incontro ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. Ieri in conferenza avevi detto di chiedere a qualcun altro come battere ...