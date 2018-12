Chelsea | Sarri allo scoperto sul possibile arrivo di Higuain

Premier League - Brighton-Chelsea 1-2 : Sarri stacca l'Arsenal ed è 4° da solo : Hazard, meravigliosamente Hazard. La classe del belga illumina il Chelsea e i Blues vincono 2-1 sul campo del Brighton. Per i Seagulls la squadra londinese resta una maledizione: l'ultimo successo ...

Premier League - i risultati della 17giornata : l'Arsenal va ko - vince il Chelsea di Sarri : stata una domenica di Premier League da dimenticare per l' Arsenal , che, per la prima volta dal 18 agosto, ha perso una partita di campionato. Il ko dei Gunners ha costituito la grande sorpresa della ...

Colpo Southampton - battuto l’Arsenal; vince il Chelsea di Sarri : Emery si ferma dopo 14 partite Pomeriggio a sorpresa a Southampton: i padroni di casa battono l’Arsenal per 3-2, al termine di una partita stupenda. Il nuovo manager dei Saints, il tedesco Hasenhuttl, si regala un esordio coi fiocchi con un successo strepitoso contro la squadra di Emery, reduce da 14 risultati utili consecutivi in Premier League. Al St. Mary’s Stadium, vantaggio dei padroni di casa con Ings, pareggio immediato ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra. Col City ho visto un Chelsea diverso : Sarri...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: 'Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, ...

Chelsea - la rivelazione di Rudiger : “dopo il ko con il Wolverhampton - Sarri sembrava impazzito” : Il difensore del Chelsea ha parlato dell’atteggiamento di Sarri all’interno dello spogliatoio, rivelando la sua sfuriata dopo il ko con il Wolverhampton Anche Maurizio Sarri perde le staffe, a rivelarlo è Antonio Rudiger nel corso di un’intervista rilasciata dopo la vittoria ottenuta dal Chelsea contro il Manchester City. Una sfuriata, quella dell’allenatore toscano, arrivata prima del match con i citizens, cioè in ...

Chelsea - la sfuriata di Sarri è il segreto della vittoria contro il Manchester City : Tutto può cambiare in soli tre giorni. A dimostrarlo è stato il Chelsea, che, crollato contro il Wolverhampton, è riuscito, dopo sole 72 ore, a sconfiggere - e a tenere a zero - la corazzata ...

Chelsea-Manchester City - impresa compiuta per Sarri : 'Felice di battere Guardiola - non capita spesso' : ... più che soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine dell'incontro ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. Ieri in conferenza avevi detto di chiedere a qualcun altro come battere ...

Premier League - Chelsea-Manchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...

Chelsea - esame Guardiola per Sarri : “Molto difficile battere il City - ma dobbiamo crederci” : “Al momento loro sono più forti di noi, ma il nostro obiettivo finale è essere la squadra migliore in Europa. dobbiamo lavorare, migliorare. In 90 minuti può succedere di tutto. Sappiamo che è molto difficile, ma dobbiamo crederci“. Così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, nel corso della conferenza stampa in vista del big match di Premier League contro la capolista Manchester City. Sul momento difficile che sta ...

Sarri-crash - il Chelsea è già in crisi : Blues a 10 punti dal City capolista : In estate l'occhio cadeva più spesso dalle parti di Londra. Adesso è l'orecchio a prestare maggiore attenzione a quanto accade al Chelsea. Perché dici Chelsea e dici naturalmente Maurizio Sarri. Lui ...

Christensen resta al Chelsea - niente da fare per il Milan : per Sarri il difensore è incedibile : Sembrava esserci – nei giorni scorsi – ben più di uno spiraglio per portare Andreas Christensen al Milan, ma a quanto pare il giovane difensore danese resterà al Chelsea. Complice le assenze, per infortunio, di Romagnoli, Musacchio e Caldara, la dirigenza rossonera aveva pensato di intervenire sul mercato di gennaio per regalare a Gattuso un altro difensore. Quello di Christensen era il nome in cima alla lista di Leonardo e Maldini, i quali – ...