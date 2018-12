Charlotte Casiraghi mamma dolcissima con il piccolo Balthazar | foto

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018)è sempre più bella. A meno di 2 mesi dal secondo parto è già tornata in forma, come dimostrano leche il settimanale Oggi pubblica in esclusiva sul sito. Dopo Raphael, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore comico Gad Elmaleh, il 23 ottobre scorso la figlia di Carolina di Monaco e Stefanoha dato alla luce un maschietto, il primo figlio avuto dal nuovo compagno, Dimitri Rassan, il figlio di Carole Bouquet che è già papà di Darya, avuta dalla ex moglie, la modella russa Masha Novoselova.Una gravidanza, questa di, vissuta nella massima riservatezza, tanto che si vociferava avesse partorito in gran segreto. Ma stando alla stampa francese e a People, la bellissima di casaha partorito al Centre Hospitalier Princesse-Grace di Monaco, lo stesso dove 32 anni fa è nata lei e dove sono venuti alla luce i figli dei fratelli, Andrea e ...