CEV Volleyball Champions League – Savino Del Bene Scandicci show al debutto casalingo!

CEV Volleyball Champions League – Ottima prova dell’Igor Gorgonzola Novara : battuto il Minchanka Minsk : CEV Volleyball Champions League: la Igor supera a pieni voti la prova Minchanka Minsk. In Bielorussia è 3-0, azzurre a punteggio pieno. Giovedì la Savino Del Bene Scandicci ospita il Lodz. Tutti i match delle italiane live su DAZN Secondo 3-0 per la Igor Gorgonzola Novara nell’edizione 2018-19 della CEV Volleyball Champions League. Le azzurre di Massimo Barbolini si impongono con il punteggio più netto possibile sul campo del ...

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

CEV Volleyball Champions League : gli impegni di Conegliano - Novara e Scandicci : Trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano apre martedì la 2^ giornata della fase a gironi. Mercoledì Igor Novara in Bielorussia, giovedì esordio interno per la Savino Del Bene contro il Lodz Si apre con la trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano la seconda giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. L’SSC Palmberg Schwerin ospiterà martedì sera le pantere di Daniele Santarelli, ...

CEV Volleyball Champions League 2018-19 : la Gorgonzola Novara parte col piede giusto : Gorgonzola Novara vittoriosa nella gara d’esordio della CEV Volleyball Champions League 2018-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igor Gorgonzola Novara nella CEV Volleyball Champions League 2018-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley : A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...