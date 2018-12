Cessione Reggina | ufficiale il passaggio di proprietà e pagati gli stipendi | arriva la

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018)– Il peggio sembra alle spalle. Svolta in casaildel club eglidi settembre ed ottobre, la gara contro la Vibonese si disputerà regolarmente: "In data odierna sono state raggiunte le intese per ladel Club. Il closing sarà realizzato entro il mese di Gennaio 2019. Con riferimento aglidei calciatori e dei dipendenti afferenti le mensilità di settembre ed ottobre 2018, la società comunica di aver provveduto ad inviare i bonifici". Ancora top secret il nome dell'imprenditore o del gruppo di soggetti che hanno deciso di investire sullama per il momento la risposta più importante èta: laè ancora viva.