Castel San Pietro | trova oltre mille euro e li restituisce

L'emozionante danza dei disabili : a Castel Sant'Angelo il flash mob per la sensibilizzazione

Finale Ligure - a Castel San Giovanni la mostra "40 anni di Centro Storico del Finale" : In coda alle manifestazioni 2018 organizzate dall'Associazione, in occasione dell'appuntamento tradizionale Dinô da Nüxe in programma domenica 6 gennaio 2019, dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ...

Teatro - a Castelfiorentino Alessandro Preziosi è Van Gogh : Dicembre scoppiettante per il Teatro del Popolo di Castelfiorentino che propone una serie di spettacoli di altissimo livello. Evento clou mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre alle 21.00, un doppio appuntamento con Alessandro Preziosi eccezionale interprete di Vincent Van Gogh - l'odore ...

Castelsantangelo sul Nera. Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 : Trema la terra nell’Italia centrale tra Marche e Umbria. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto

Terremoto oggi tra Marche e Umbria/ Ingv - ultime scosse : sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera - paura a Norcia - IlSussidiario.net : Terremoto oggi tra Marche e Umbria. Ingv, ultime scosse: sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, paura a Norcia. Notizie e aggiornamenti

Castel di Sangro - i vespri della prima domenica di Avvento con Don Domenico Franceschelli : La potenza del Signore vive in questo nuovo mondo, perché il vecchio mondo, ormai pregno di peccato, sta morendo. Dal Vangelo secondo Luca. 'In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno ...

Van Gogh a Castelfiorentino : l'interpretazione di Alessandro Preziosi : Per questi due spettacoli i prezzi dei biglietti sono: platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine ' 20, ridotti ' 18; rimanenti palchi 1° 2° e palchi 3° ordine ' 18, ridotti ' 16; loggione ' 8. 1 ' per il ...

Al Teatro Verdi di Castel San Giovanni il 30 novembre - Leo Gullotta in 'Pensaci Giacomino' : Inoltre lo farà anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Finale pirandelliano pieno di amara speranza dove il giovane Giacomino prenderà coscienza del suo essere ...

Castellammare di Stabia - per San Silvestro concerto di Sal da Vinci alla Villa Comunale : È Sal da Vinci il protagonista principale dei festeggiamenti per il Capodanno 2019 a Castellammare di Stabia. La sera dell'Ultimo dell'Anno, lunedì 31 dicembre, il noto cantante si esibirà nel bel contesto della Villa Comunale a partire dalle ore 21:00. A seguire, dalle ore 01:00 in poi, musica e balli con Dj Salex e Christian Apadula. Oltre al festoso appuntamento di San Silvestro, per le festività natalizie il comune stabiese ha approntato un ...

Furto di pc in una scuola di Castel San Giorgio : caccia alla banda di ladri : Approfondimenti Caggiano, Furto in due abitazioni: è caccia ai ladri 22 novembre 2018 ladri in azione a Castel San Giorgio: sono stati rubati ben 35 computer all'interno della primaria dell'Istituto ...

Pianificazione successoria - roadshow Widiba a San Marco di Castellabate lunedì 19. : Arriva a San Marco di Castellabate il roadshow di Widiba dedicato alla Pianificazione successoria: 11 tappe in tutta Italia che hanno l'obiettivo di generare conoscenza e consapevolezza nei cittadini ...

Castelfidardo. Gemellaggio tra la fisarmonica marchigiana e la zampogna molisana : Il prossimo 30 novembre, a Castelfidardo, patria della fisarmonica, si terrà un concerto che sancirà il Gemellaggio tra la fisarmonica

Bari -La Materdominivolley.it Castellana Grotte cince contro il Tipiesse Cisano Bergamasco per 3-2 : CRONACA - E' firmato Gargiulo il primo break: tap in per l'8-4. Cazzaniga a referto con il diagonale strettissimo dell'11-8. Pipe di Fiore, block out e pipe di Mazzon, primo tempo di Gargiulo ben ...