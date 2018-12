Carta del Docente | le novità dal primo gennaio | ultime notizie 21 12

Napoli - «Bella Ciao» alle elementari : «Ma è la canzone della Casa di Carta» : Nella scuola elementare De Amicis di Napoli scoppia la protesta. Il motivo? A uno dei genitori, dirigente leghista, non è andato giù che durante la recita di Natale venisse intonata la...

Milano. Video personalizzato per il rinnovo della Carta d’identità elettronica : Un Video personalizzato con tutte le informazioni utili per il rinnovo della carta d’identità. Da ieri, i milanesi registrati con

Le sfide a squadre - l’eliminazione di Giusy e l’esibizione di Marco Carta nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre (video) : Nel pomeridiano di Amici del 15 dicembre abbiamo assistito a due nuove sfide tra le squadre Atene e Sparta e a un nuovo ingresso nella scuola. Le due squadre si sono sfidate attraverso nuove esibizioni, portando sul palco i brani e le coreografie che ritenevano migliori per poter vincere, ma Atene non ha vissuto bei momenti durante la puntata. Partiamo dall’inizio per conoscere bene le dinamiche. I primi ad esibirsi sono Giordana e Mameli ...

Mondovisione è il nuovo singolo di Federica Carta - colonna sonora del film La Befana Vien Di Notte (audio e testo) : È uscito oggi il nuovo singolo di Federica Carta intitolato Mondovisione, colonna sonora del film cinematografico “La Befana Vien di Notte” con Paola Cortellesi. Lo aveva annunciato qualche giorno fa tramite un post sulle sue personali pagine social, e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming, in digital download e sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano “Mondovisione” anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il ...

Marco Carta - dopo il coming out in tv la foto del bacio con il fidanzato sui social : Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli ...

Svelata la location della nuova rapina ne La Casa di Carta 3? Dalla Zecca alla compagnia Telefónica (foto) : Dopo il video che annunciava l'avvio delle riprese della nuova stagione, La Casa di Carta 3 sembra prendere forma con un nuovo indizio rivelato da Netflix. Lunedì 10 dicembre, sui canali social ufficiali della serie di Alex Pina, è apparsa quella che a tutti gli effetti è la prima foto ufficiale della terza stagione della serie record di spettatori su Netflix. Nell'immagine si vede chiaramente il grattacielo situato a Madrid che oggi ...

Conte : Carta universale Onu diritti dell'uomo faro Governo : Roma, 10 dic., askanews, - 'Settant'anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Un testo sobrio, composto di trenta articoli, che ...

Marco Carta parla del suo fidanzato : “È un mio coetaneo” : Marco Carta gay, chi è il fidanzato? Ultime rivelazioni del cantante È un periodo d’oro per Marco Carta. Il cantante lanciato da Amici sta lavorando parecchio ed è innamorato. Dopo il coming out a Domenica Live, il sardo non ha rivelato l’identità del suo fidanzato. Ma in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato nuovi […] L'articolo Marco Carta parla del suo fidanzato: “È un mio coetaneo” ...

Napoli - i migranti di Porta Capuana diventano sculture in Cartapesta dell’artista cinese Liu Jianhua : A Napoli si inaugura l'8 dicembre la mostra "Monumenti" con 23 sculture che riproducono i migranti incontrati dall’artista cinese Liu Jianhua nel quartiere multietnico di Porta Capuana e realizzate a grandezza naturale. Fino al 21 marzo, al Made in Cloister del capoluogo partenopeo, corpi che raccontano storie e viaggi.Continua a leggere

Manovra : Carta della famiglia solo per gli italiani - niente sconti per extracomunitari : niente "carta sconti" per le famiglie di immigrati non comunitari. La commissione Bilancio della Camera, nelle scorse ore, ha dato il via libera alla Manovra e ha conferito ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi il mandato di riferire in Aula sul testo (approdato con numerose novità). E così, mentre sono stati rinviati al Senato gli interventi relativi al reddito di cittadinanza ed alla riforma della Legge Fornero sono state approvate, ...

Pirelli 2019 - il calendario con i sogni delle donne/ Foto - Alberto Watson firma un film su Carta lucida - IlSussidiario.net : Come ogni anno c'è grande attesa per il calendari Pirelli 2019 che questa volta porta la firma di Alberto Watson. Laetitia Casta protagonista

Manovra - Carta di identità alle poste e incremento del tempo pieno alle elementari : Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo in commissione Bilancio nel corso dell'esame sulla Manovra. "C'è l'impegno a voler mettere mano alla questione in maniera ...

Lancio di bombe Carta contro i tifosi azzurri al termine della partita : Secondo quanto riportato da Carlo Landoni, giornalista di Sportmediaset, ai microfoni di Tiki Taka al termine di Atalanta-Napoli ci sarebbero stati alcuni incidenti all’uscita della tifoseria azzurra dal settore ospite dello stadio «Si sta completando il deflusso dei tifosi del Napoli. A fine partita, una volta che i tifosi del Napoli sono usciti e si sono concentrati fuori, è partito dall’altra parte della strada un fitto Lancio di ...

Ufficiale la data di iBand con Marco Carta tra i giudici su La5 : tutti i dettagli del nuovo programma : La data di iBand con Marco Carta è finalmente Ufficiale. Le riprese del programma di La5 si sono tenute nel mese di agosto, ma il programma sarà trasmesso in prima serata a partire dal 10 dicembre. Marco Carta sarà presente nelle vesti di giudice, per decidere quali siano i gruppi o i cori meritevoli di proseguire nel percorso del programma. Insieme a lui anche Silvia Salemi e Sal Da Vinci, pronti al debutto in un ruolo inedito al pari ...