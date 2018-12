Capodanno a Verona e provincia | dove andare per iniziare al meglio il 2019

Capodanno a Verona con Anastasio in Piazza Bra : tutti i dettagli sull’evento con il vincitore di X Factor 2018 : Capodanno a Verona con Anastasio: il giovane rapper di X Factor 2018, vincitore dell'edizione dello show appena conclusa, festeggerà il nuovo anno in Piazza Bra. Sono stati annunciati gli ospiti della notte di San Silvestro in Piazza a Verona, all'ombra dell'Arena. Nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019 ci sarà la musica di RTL 102.5 e alcuni concerti, tra i quali quello del rapper Anastasio, il concorrente più apprezzato ...