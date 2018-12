Capodanno 2018 | feste da non mancare in Italia e nel mondo

Capodanno a Verona con Anastasio in Piazza Bra : tutti i dettagli sull’evento con il vincitore di X Factor 2018 : Capodanno a Verona con Anastasio : il giovane rapper di X Factor 2018 , vincitore dell'edizione dello show appena conclusa, festeggerà il nuovo anno in Piazza Bra. Sono stati annunciati gli ospiti della notte di San Silvestro in Piazza a Verona , all'ombra dell'Arena. Nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019 ci sarà la musica di RTL 102.5 e alcuni concerti, tra i quali quello del rapper Anastasio , il concorrente più apprezzato ...

Capodanno in Musica 2018 : il concertone del 31 dicembre su Canale 5 : Capodanno in Musica 2018: un ottimo modo per festeggiare il 31 dicembre e l’ultimo dell’anno in compagnia delle canzoni italiane e di tanti ospiti. Sotto la guida di Federica Panicucci, vedremo salire sul palco della piazza Prefettura di Bari quindici diversi artisti del nostro panorama. Capodanno in Musica 2018 aprirà le danze su Canale 5 il 31 dicembre a partire dalle 21.00: vediamo chi ci sarà e come seguire l’evento in ...