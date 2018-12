Cannabis | secondo uno studio potrebbe causare cambiamenti genetici allo sperma

Blastingnews

: RT @mendezderozer: Siamo sicuri che il commercio delle infiorescenze di Cannabis Light sia legale? Il pericolo per il commerciante di diven… - DarioGennari : RT @mendezderozer: Siamo sicuri che il commercio delle infiorescenze di Cannabis Light sia legale? Il pericolo per il commerciante di diven… - mendezderozer : Siamo sicuri che il commercio delle infiorescenze di Cannabis Light sia legale? Il pericolo per il commerciante di… - Domenic89215160 : Secondo il Centro nazionale di informazione tossicologica no. Eroina, cocaina, cannabis e anfetamina vengono indivi… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La, stando a un nuovocondotto dai ricercatori della Duke University,avere degli effetti negativi sulla fertilità maschile. I ricercatori in particolare hanno scoperto che il consumo di questa sostanzaridurre il numero deglitozii e quindi avere conseguenze sulla fertilità maschile.e fertilità maschile: i risultati delloI ricercatori hanno condotto un'analisi sul liquido seminale di uomini che avevano consumato lain maniera continuativa almeno settimanalmente nei sei mesi precedenti. Il loro liquido seminale è stato quindi posto a confronto con quelli che invece non avevano avuto alcun consumo di questa sostanza negli ultimi sei mesi e complessivamnete non più di 10 volte nell'arco di tutta la loro vita. Il confronto ha evidenziato che aumentando la concentrazione di Thc, ovvero tetraidrocannabinolo, che è la ...