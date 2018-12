Calendario SuperLega volley | gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23

Calendario SuperLega - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 15-16 dicembre si giocherà la dodicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Penultimo turno del girone d’andata e spettacolo assicurato, riflettori puntati in particolar modo su Trento-Modena, il big match tra la seconda e la terza in classifica che inseguono la capolista Perugia, chiamata a un pronto riscatto sul campo di Sora dopo aver perso contro Padova. Civitanova, ...

Calendario SuperLega volley - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend dell’8-9 dicembre si giocherà l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata, le big sono attese da quattro partite abbastanza impegnative: la capolista Perugia affronterà Padova in trasferta, Trento non deve sottovalutare l’insidia Ravenna al Pala De Andrè, Civitanova affronterà Milano dopo aver perso la finale ...

Calendario SuperLega volley - gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi ...

Calendario SuperLega volley - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Il programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 17-18 novembre si giocherà l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati soprattutto su Modena-Civitanova, scontro diretto tra seconda e terza in classifica: la sfida del PalaPanini sarà determinante per capire chi potrà essere la vera anti-Perugia, capolista incontrastata che ha già quattro punti di vantaggio sugli emiliani e che non dovrebbe avere grossi ...

Calendario SuperLega volley - settima giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Domenica 11 novembre si disputerà la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Siamo al giro di boa del girone d’andata e tutti i riflettori saranno puntati sul PalaBarton dove Perugia affronterà Modena nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Si preannuncia grande spettacolo con l’incrocio tra i Campioni d’Italia guidati dal fenomeno Wilfredo Leon e i ...

Calendario SuperLega volley - terza giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv : Nel weekend del 27-28 ottobre si disputerà la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno scoppiettante con alcune partite di cartelle che potrebbero riscrivere la classifica nelle posizioni che contano. Primo scontro diretto della stagione, Perugia ospita Trento nella rivincita della semifinale della Supercoppa Italiana. I Block Devils partono favoriti ma i dolomitici ...

Calendario SuperLega volley 2018-2019 - seconda giornata : gli orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv e streaming : La SuperLega 2018-2019 di volley maschile entra nel vivo con la seconda giornata della stagione regolare che si disputerà nel weekend del 20-21 ottobre. Il programma del secondo turno si apre con l’interessante anticipo di sabato sera tra Verona e Perugia (con diretta Rai Sport), e si chiuderà solo martedì 23 con il posticipo che vedrà Siena ospitare Vibo Valentia al PalaEstra. Dopo aver conquistato la Supercoppa ed aver esordito in ...