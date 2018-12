Calendario F1 2019 | le date | il programma e gli orari delle 21 gare Come vedere tutti i

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Calciomercato invernale 2019 : quando inizia e quando finisce? Calendario - date - programma : Il Calciomercato invernale si allunga, la finestra di gennaio non chiuderà con anticipo come invece era stato deciso pochi mesi fa. Oggi l’assemblea della Lega di Serie A, che ha eletto Luigi De Siervo come amministratore delegato, ha deciso che il termine fissato al 18 gennaio (ore 20.00) non andava più bene, l’intento era quello di chiudere le operazioni prima della ripresa della Serie A come era accaduto in estate ma le società ...

Calendario Tennis 2019 : date e programma di tutti gli eventi Atp - Wta e Coppa Davis : Sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà il 29 dicembre con la Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

