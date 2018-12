Calciomercato Milan | per Muriel nuove conferme dalla Spagna

Calciomercato Milan - Morata si sarebbe proposto per gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza rossonera, visti i risultati deludenti di questo inizio di stagione, sta cercando di acquistare un centravanti di qualità per Gennaro Gattuso. Higuain e Cutrone non hanno dimostrato di essere continui, dunque il Milan ha veramente bisogno di un attaccante prolifico. Leonardo e Maldini hanno provato ad acquistare Zlatan Ibrahimovic, ma alla ...

Calciomercato Milan - Higuain : il futuro è un rebus. Avanza l’ipotesi Pato : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan nella sessione estiva di contrattazioni. L’attaccante argentino tuttavia non ha comunicato la stagione in maniera così positiva come ci si sarebbe potuti aspettare. A mancare infatti sono stati i suoi gol come invece ci aveva abituato il Pipita in […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain: il futuro è un rebus. Avanza ...

Calciomercato Milan - arrivano le richieste di Gattuso : la dirigenza vuole risultati : Calciomercato Milan – Il Milan di Gattuso è in cerca di un nuovo rinforzo in attacco essendo tramontata l’idea Ibrahimovic. Come ben noto, lo svedese è stato accontentato dai Los Angeles Galaxy e quindi rimarrà in Mls, adesso Leonardo e la dirigenza sono alla ricerca di un nuovo colpo che possa infiammare il tifo […] L'articolo Calciomercato Milan, arrivano le richieste di Gattuso: la dirigenza vuole risultati proviene ...

Calciomercato Milan : i rossoneri avrebbero chiesto Muriel al Siviglia (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan, che ha pareggiato contro il Bologna nell'ultimo match di campionato disputato. La dirigenza rossonera ha intenzione di mettere a segno un importante colpo di mercato in attacco, dal momento che Gonzalo Higuain ha notevolmente deluso le aspettative dei tifosi (il centravanti argentino non segna da due mesi). La pista che porta a Zlatan Ibrahimovic è tramontata definitivamente: il ...

Calciomercato Milan – Pato non convince - Ibra e Quagliarella rifiutano i rossoneri : spunta un nome a sorpresa : Calciomercato Milan, alcune trattative si sono arenate, Leonardo dunque sonda il terreno per una nuova pista molto affascinante Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo sta provando a districarsi tra le necessità della rosa di Gattuso ed i paletti del Fair Play finanziario. Tutti i nomi sondati sino ad ora, non sembrano convincere la società per svariati motivi. Pato ad esempio porta con sé tutti i dubbi di competitività relativi al ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Il Calciomercato del giorno – Ecco l’attaccante per il Milan : Il calciomercato del giorno – Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, la squadra di Gattuso al lavoro per preparare la gara di campionato contro la squadra di Filippo Inzaghi. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando intensamente sul mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Si profila un ritorno importante in attacco e non si tratta di Zlatan Ibrahimovic, ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Calciomercato Milan - Gattuso fa il punto : “le cessioni ed il caso Ibra? Ecco cosa dico” : Calciomercato Milan, Rino Gattuso ha parlato delle tante voci circolate in queste ore attorno al club rossonero in chiave mercato Calciomercato Milan – “Tutto quello che scrivete a livello di mercato, finanziario e fair play sono tutte cose che non ho ancora affrontato con la società. Nessuno è ancora venuto a dirmi ‘lo riscattiamo, non lo riscattiamo’, sono cose che sento dire solo da voi della stampa. So che ...

Calciomercato Milan - Leonardo vorrebbe il colpo Gabigol a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Leonardo e Maldini, coadiuvati dal neo amministratore delegato Gazidis, hanno intenzione di rinforzare la rosa rossonera nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il primo obiettivo del club Milanista per gennaio è l'acquisto di un attaccante. Sfumato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic (il campione svedese dovrebbe rinnovare con la squadra americana in cui milita ...

Calciomercato - Ibrahimovic rinnova con i Galaxy e chiude le porte al Milan. VIDEO : L'annuncio in un VIDEO Come è nelle abitudini delle svedese, la comunicazione al mondo della sua permanenza negli Stati Uniti è arrivata con un VIDEO abbastanza criptico nel quale Zlatan appare ...

Calciomercato : Beppe Riso torna a Casa Milan : Era uno dei procuratori più vicini a Galliani, dopo un periodo in Purgatorio è tornato a lavorare con i rossoneri grazie a...