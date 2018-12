Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | Maritime-Rieti e Napoli-Came i match di cartello

Calciomercato Southampton - Gabbiadini può tornare in Serie A : Manolo Gabbiadini può tornare in Italia. Uno scenario già possibile ad inizio stagione, visto il poco minutaggio al Southampton, ma che con l'arrivo in panchina del nuovo allenatore Hasenhuttl è ...

Serie A - il Calciomercato invernale finirà il 31 gennaio : Come le altre leghe europee La Serie A ha adattato il calendario del calciomercato a quelle degli altri campionati europei. Il Consiglio di Lega che ha eletto Luigi De Siervo come nuovo amministratore delegato ha anche approvato la chiusura delle liste al 31 gennaio. Inizialmente lo stop era previsto per le 20 del 18 gennaio, prima della ripresa del campionato. La nuova data, invece, ha prolungato il periodo per chiudere le trattative portandolo ...

Calcio : serie A - arbitri 17/a giornata : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Questi gli arbitri designati a dirigere le partite della 17/a giornata di serie A in programma sabato 22 dicembre alle ore 15. Chievo-Inter, ore 18,: Pasqua di Tivoli, Posado-...

Calcio - Serie D : Menegazzo - Lala e Pane fermati per una giornata risultati : ... , Cambiaso, Garbini, Muzzi , Savona, , Campagna, D'Iglio, Bani, Ciappellano , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye , Borgaro Nobis, , Spadafora, Maglie , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Città di Valmontone (Calcio a 5 - serie A2/f) - botto Lucarelli : «Il club mi ha fortemente voluta» : Roma – Il Città di Valmontone non lascia, ma raddoppia. Il presidente Massimiliano Bellotti sta dimostrando di tentarle tutte per rimane nella serie A2 femminile di calcio a 5 e per farlo si è assicurata una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. L’eterna Maria Lucarelli, centrale difensivo di grande spessore, ha già esordito nella gara dell’ultimo turno sul campo della Balduina e in generale è pronta a mettere la sua enorme ...

Consigli FantaCalcio 17^ giornata Serie A 2018/2019 : Pioggia di bonus : I nostri Consigli per la 17^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Una diciassettesima giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizia sabato all’ora di pranzo con un promettente Lazio-Cagliari e si chiude, udite udite, sabato stesso con il big match di giornata Juventus-Roma. Nel mezzo tante gare affascinanti, specialmente in termini fantacalcistici. Napoli-Spal, Genoa-Atalanta e ...

FantaCalcio : dalla rivelazione Piatek al flop Dzeko - tante le sorprese alla 16ª di Serie A : Ad inizio anno tra i big della Serie A c'erano sicuramente i vari Dzeko, Higuain, Dybala, seguiti poi da alcuni attaccanti che avrebbero dovuto incidere di più come Simeone, Berardi, Schick, Belotti e Antenucci. Ora la situazione è ben diversa. Caputo e Mandzukic sono diventati imprescindibili, così come la vera rivelazione Piatek che viaggia ad una media di quasi un gol a partita. Per il Fantacalcio il consiglio riguardo gli attaccanti che ...

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. Nba - Serie A Calcio e basket - volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Calciomercato Serie A - William Hill interpella gli italiani : tifosi scettici sui possibili colpi delle big : I tifosi sono scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le formazioni a disputare i match di ritorno, è tempo per i club italiani di prepararsi al Calciomercato ...

FantaCalcio : le probabili formazioni del 17° turno di Serie A : Finita una giornata, eccone subito un'altra. Martedì sera il pareggio del Milan a Bologna che ha chiuso il 16° turno di campionato, sabato alle 12.30 la prima gara, Lazio-Cagliari, del 17°. Si ...