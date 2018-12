Calcio a 5 | Alessio Musti è il nuovo allenatore della Nazionale “Grande emozione e senso

oasport

: #Ancelotti: '#NapoliSpal con #Koulibaly, #Insigne e #Rog, #Allan non ci sarà. A gennaio non arriva nessuno'. - alessio_morra : #Ancelotti: '#NapoliSpal con #Koulibaly, #Insigne e #Rog, #Allan non ci sarà. A gennaio non arriva nessuno'. - alessio_morra : #Milik è l'attaccante con la miglior media gol della #SerieA - alessio_morra : #Allegri: '#CristianoRonaldo con la #Roma ci sarà, #Cuadrado rischia l'operazione'. -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)è ilItaliana dia 5. Il 44enne romano ha raggiunto un accordo oggi con la FIGC fino al Giugno 2019 ed andrà a sostituire Roberto Menichelli. Inoltre la Federazione ha scelto anche Gianfranco Angelini come collaboratore tecnico, e Riccardo Manno, con l’incarico di match analyst.Finisce dunque l’avventura sulla panchina azzurra di Roberto Menichelli, che lascia ladopo nove anni. L’ormai ex CT assumerà l’incarico di coordinatore tecnico e formativo all’internostessa Federazione.Queste le prime parole di: “Provo insieme, soddisfazione e un grandedi responsabilità. Il mio primo obiettivo è quello di costituire un gruppo motivato e competitivo per arrivare pronti all’impegno del prossimo ottobre in Italia, che ci vedrà protagonisti nel main round delle ...