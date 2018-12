Burioni | «Sono ipocondriaco  e ho paura anche degli aghi Alla vigilia di un’operazione

Papilloma virus - Burioni : “In Norvegia i risultati del vaccino sono impressionanti - urgono provvedimenti anche in Italia” : “In Norvegia , che dal 2009 le vaccinazioni sono offerte a tutte le ragazze di 12 anni, l’incidenza dell’infezione è calata del 90% sulle vaccinate e del 55% sulle non vaccinate, grazie all’immunità di gregge. E in Italia? Ecco i dati“. A fare chiarezza e Roberto Burioni , professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “In Norvegia dal 2009 il vaccino contro il Papilloma virus è ...

Burioni : “Alberto e Piero Angela sono immensamente più bravi di me - i loro programmi mi arricchiscono - ma non siamo in concorrenza” : Riguardo il tema della divulgazione scientifica, il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Ero indeciso su cosa fare della mia pagina facebook, avevo nell’animo l’idea di chiuderla e di ricominciare con la mia vera attività. Poi ho pensato che sarebbe stato un peccato disperdere il rapporto di fiducia che sono stato in grado di ...