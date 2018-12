Boxe | Carmine Tommasone combatterà per il Mondiale Wbo dei pesi piuma con Valdez!

oasport

: #Boxe Occasione importante per Tommasone: in palio il titolo dei pesi piuma - OA_Sport : #Boxe Occasione importante per Tommasone: in palio il titolo dei pesi piuma - piuenne : #Boxe - Il pugile irpino Carmine Tommasone sul ring il 2 febbraio: sfiderà il messicano #Valdez per il titolo mondi… - piuenne : #Boxe – #Mondiali Piuma: Carmine #Tommasone sul ring il 2 febbraio in #Texas. Sfiderà Valdez -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Chance importante per. Viaggio americano a caccia di un clamoroso titoloper il pugile irpino. Il prossimo 2 febbraio, infatti, al Ford Center di Frisco, in Texas, l’azzurro affronterà il messicano Oscar Valdez (dalle statistiche impressionanti, con 24 combattimenti tutti vinti e addirittura 19 prima del limite) per il titolo Wbo deiUna mission impossible per il pugile italiano che tenta l’impresa straordinaria: sarebbe il terzo azzurro nella storia dopo Benvenuti, Carnera e Rosi a conquistare un titolo Oltreoceano. Da segnalare lo score dell’irpino fino ad ora: 19 successi e cinque ko, serve fare cifra tonda.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: FPI