Borse | pesa rischio «paralisi» Usa Piazza Affari la peggiore | Unicredit giù

Rallenta l'Asia - male anche l'economia europea : Borse pesanti. Lo spread risale a 270 punti : Le prime hanno registrato una crescita dell'8,1%, che per l'economia asiatica significa comunque il tasso di espansione peggiore da 15 anni, e contro le attese degli analisti per un +8,8%,. La ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano dati Cina : L'ultima seduta finanziaria delle principali Borse d'estremo oriente si tinge di rosso sotto il peso dei deludenti dati giunti dalla congiuntura cinese . Nel dettaglio, la produzione delle fabbriche ...

Borse Ue - pesa Wall Street - Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...

Wall Street pesante : calo di oltre il 2%. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Wall Street pesante con l’hi-tech - dollaro al top da 18 mesi. Borse in calo - spread sopra 300 : Europa rallenta con le vendite sui tecnologici. Francoforte penalizzata da Sap e Infineon. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione. Euro ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su rete unica, in coda Pirelli e St. Male Atlantia...

Debole Piazza Affari con le Borse europee. Corre TIM. Sospesa Carige : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la Debolezza dell'avvio, penalizzate da vendite generalizzate . L'attenzione degli operatori resta concentrata sulla guerra ...

Fed pesa su Borse Asia - male le cinesi : ANSA, - MILANO, 9 NOV - I mercati azionari Asiatici sono in ribasso dopo il risultato post-elettorale di Wall Street e dopo che la Fed ha confermato che continuerà ad aumentare i tassi di interesse, ...