Borse giù per via di tante insidie Unicredit sfonda i 10 euro

L'accordo di Bruxelles pone fine al braccio di ferro governo-Ue. Bene le Borse - spread giù a 253 : Il governo evita la procedura d'infrazione per debito mettendo sul piatto una correzione da oltre 10 miliardi. Ma la commissione continuerà a monitorare l'andamento del bilancio. Per Dombrovskis: '...

Borse giù su dati Usa e attacco Trump a Fed. A Piazza Affari male Saipem : ... inflazione Eurozona cala a +1,9% Gli investitori, dopo i dati deludenti della settimana scorsa sull'economia cinese che hanno destato preoccupazione sull'andamento dell'economia globale, guardando ...

Borse europee caute - a Milano giù Saipem : Gli occhi degli investitori sono puntati a Washington dove mercoledì ci sarà l'esito della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, con il mercato che si attende un ...

Frena l'economia cinese. Giù le Borse : Il rallentamento dell'economia cinese, con i dati in Frenata su vendite al dettaglio e produzione industriale, pesano anche su Wall Street che apre negativa: Dow Jones -1%, Nasdaq -1,3%. In Europa le borse restano ...

Borse giù su dati Cina ed Europa - a Piazza Affari male St e Fca. Euro arretra : In netto calo le Borse Europee sulla scia dell'andamento dei listini asiatici (-2% Tokyo) dopo i dati cinesi inferiori alle previsioni sulle vendite al dettaglio e sull'output industriale. L'indice Pmi di Markit sull'attività economica di dicembre segnala un netto calo del manifatturiero e dei servizi in Francia, in flessione anche i dati tedeschi...

Borse positive. Spread giù a 274 sul disgelo Italia-Ue sui conti pubblici : D'altra parte il rallentamento dell'economia europea e l'andamento dell'inflazione 'core' sotto la soglia del 2% potrebbero spingere la Bce ad allungare ancora di più i tempi, mentendo i tassi pari a ...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno dell'incontro Conte-Juncker : D'altra parte il rallentamento dell'economia europea e l'andamento dell'inflazione 'core' sotto la soglia del 2% potrebbero spingere la Bce ad allungare ancora di più i tempi, mentendo i tassi pari a ...

Borse giù - Milano -1 - 77% - ma Spread 286 : 18.25 Borse giù, Milano -1,77%, ma Spread 286 Le tensioni commerciali tra Usa e Cina e le incertezze legate alla Brexit pesano sulle Borse europee, che chiudono in netto calo. Male soprattutto Piazza Affari, peggiorata dopo l'avvio di Wall Street. L'indice Ftse Mib termina a -1,77% a quota 18.410 punti. Forti vendite nel comparto bancario. Tuttavia lo Spread tra Btp e Bund ripiega a 286punti base, in flessione rispetto alla chiusura di venerdì ...

L'incertezza politica manda giù le Borse : A fare da scenario di fondo, poi, è il rallentamento dell'economia globale, ormai conclamato dai dati. Così, le borse europee hanno aperto tutte in negativo stamattina con cali diffusi che proseguono ...

Borse di nuovo giù nella settimana di Brexit e Bce. Euro sopra 1 - 14 dollari : In rosso i listini azionari dopo il tonfo di venerdì di Wall Street e l'andamento negativo delle piazze asiatiche: timori su rapporti commerciali Usa-Cina ma nei prossimi giorni focus sul voto del Parlamento inglese sull'accordo per l'uscita dall'Ue e sulla conferenza stampa di Draghi giovedì. A Piazza Affari pesanti Mediaset, Fca e St. Spread resta sopra 290...

Il caso Huawei travolge le Borse. Petrolio giù - meeting Opec al via : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...