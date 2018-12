Boomdabash a Sanremo 2019 con Per un milione | in tv | al Wind Summer Festival

blogo

: Sanremo 2019; i Boomdabash partecipano con Per un milione (testo e video) - musicaworldIT : Sanremo 2019; i Boomdabash partecipano con Per un milione (testo e video) - Massimo_Bals : RT @repubblica: Sanremo Giovani, stasera si chiude. Big, Baglioni spariglia: all'Ariston Achille Lauro, Ex Otago e Boomdabash [news aggiorn… - soundsblogit : Sanremo 2019; i Boomdabash partecipano con Per un milione (testo e video) -

(Di sabato 22 dicembre 2018)parteciperanno all'edizionedeldicon la canzone Per unLa band di origini salentine parteciperanno alla kermesse sanremese per la prima volta.con Per un: in tv, alpubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 23:38.