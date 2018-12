Bonino | lacrime di coccodrillo E' finita la politica dei burosauri

Emma Bonino scoppia in lacrime dopo aver attaccato il governo in aula : Emma Bonino visibilmente commossa, scoppia in lacrime dopo aver attaccato il governo per la discussione generale sulla manovra Finisce di parlare, poi scoppia in lacrime. Emma Bonino piange in aula al Senato, durante la discussione generale sulla manovra. Prende la parola per un intervento accorato, usando l’ironia per denunciare l’approdo in aula del testo senza nemmeno un voto in commissione Bilancio. “A noi Kafka ci fa un ...

Bonino in lacrime : "Il più grave attacco alla democrazia" : Durante la discussione della manovra economica, ossia il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la senatrice Emma Bonino, eletta con Più Europa, è intervenuta nel corso della seduta presieduta dal vicepresidente Roberto Calderoli e ha manifestato tutta la sua amarezza:

Emma Bonino in lacrime contro il governo : “Parlamento umiliato - state attaccando la democrazia” : "Oggi compite un ulteriore, grave attacco, il più grave della storia della nostra Repubblica, alla democrazia rappresentativa, alla Costituzione, all’ordinamento liberale così come, seppure imperfetto, lo abbiamo conosciuto in questi anni. Che il Parlamento sia umiliato, esautorato, ridotto all’irrilevanza, direi quasi alla farsa, non è un trofeo del quale andare orgogliosi, non è un vulnus all’opposizione. È una ferita grave a tutti, al Paese e ...