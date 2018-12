Bollette a 28 giorni | il Consiglio di Stato blocca i rimborsi ai clienti

Bollette a 28 giorni - sospesi i rimborsi. Se ne parla a marzo 2019 : Nuovo capitolo nella vicenda dei rimborsi che le compagnie telefoniche avrebbero dovuto versare in bolletta entro il 31 dicembre ai contribuenti per la pratica delle Bollette a 28 giorni. È bene dire “avrebbero dovuto”, perché nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha invece deciso di accogliere la richiesta dei gestori di telecomunicazioni e sospendere tali rimborsi. Il 31 dicembre come scadenza ultima per la restituzione delle somme ...

Tlc - rimborsi per le Bollette a 28 giorni : stop del Consiglio di Stato : Non si è ancora scritta la parola fine nella lunga querelle tra compagnie telefoniche e consumatori sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio di Stato , infatti, ha accolto la ...

Il Consiglio di Stato ha sospeso i rimborsi ai clienti da parte degli operatori telefonici per le Bollette a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta degli operatori telefonici di sospendere l’invio dei rimborsi ai loro clienti per le bollette a 28 giorni. Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb non dovranno quindi risarcire gli utenti entro la fine

Bollette a 28 giorni - il Consiglio di Stato sospende i rimborsi : Nella giornata di oggi, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le Bollette a 28 giorni. "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività del dispositivo impugnato", si legge nell'ordinanza.Continua a leggere

Bollette a 28 giorni : il Consiglio di Stato sospende i rimborsi : La corte ha accolto le richieste avanzate da Telecom Italia, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Protestano le associazioni in difesa dei consumatori

TLC - Consiglio di Stato blocca i rimborsi per le Bollette a 28 giorni : Semaforo rosso sui rimborsi per le bollette a 28 giorni . La richiesta avanzata dalle compagnie di telecomunicazioni al fine di cessare i risarcimenti, infatti, è stata accolta dal Consiglio di Stato ...

Bollette a 28 giorni - sentenza clamorosa : niente rimborsi per gli utenti (per ora) : Arriva una brutta sorpresa di Natale per gli utenti che aspettavano con ansia i rimborsi delle compagnie telefoniche: tutto...

Stop C.Stato rimborsi Bollette 28 giorni : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L'ordinanza è firmata dal presidente ...

Tlc : stop Consiglio Stato rimborsi Bollette 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L'ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio ...

Beffa di Natale : niente rimborsi Bollette a 28 giorni - stop del Consiglio di Stato : Bruttissima sorpresa sotto l’albero per i consumatori italiani che avrebbero dovuto ricevere il rimborso bollette a 28 giorni entro il 31 dicembre 2018. niente da fare. Non riceveranno nulla. A deciderlo è Stato il Consiglio di Stato, a cui si sono rivolti Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Il Consiglio ha accolto la loro richiesta di sospendere l’ordine del Garante di rimborsare. Il Consiglio di Stato – che rappresenta il secondo ...

Bollette a 28 giorni - il Consiglio di stato blocca i rimborsi : Il Consiglio di stato ha accolto larichiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le Bollette a 28 giorni. L'ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio Santoro. "Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale - si legge - accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività del dispositivo impugnato". Le compagnie Telecom Italia, Vodafone, Wind e Fastweb avrebbero dovuto ...

Telefonia - il Consiglio di Stato blocca il rimborso delle Bollette a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L’ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio Santoro. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – si legge – accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività del dispositivo impugnato”. Le compagnie Telecom Italia, Vodafone, Wind e Fastweb ...

Bollette a 28 giorni - arrivano le maxi-multe per Tim e Wind Tre : L'Agcom ha inflitto tre diverse sanzioni, per un totale di circa 2,4 miliardi di euro, a Tim e Wind Tre per il passaggio obbligatorio dalle Bollette a 28 giorni a quelle a cadenza mensile: sarebbero stati violati gli obblighi di trasparenza e il diritto di recesso per la modifica delle condizioni economiche.Continua a leggere

Multe a Tim e Wind Tre per le Bollette a 28 giorni : 2 - 4 milioni : Roma, 30 nov., askanews, - Tim e Wind Tre sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per un totale di 2 milioni e 378mila euro per aver violato le norme contrattuali sulla ...