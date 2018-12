Boccone amaro Samsung Galaxy S8 e Note 8 | Bixby 2 0 ancora rimandato

optimaitalia

: Boccone amaro #SamsungGalaxyS8 e #Note8: Bixby 2.0 ancora rimandato - OptiMagazine : Boccone amaro #SamsungGalaxyS8 e #Note8: Bixby 2.0 ancora rimandato - Pimpinella1928 : RT @GiancarloTrevi2: @PaoloGentiloni Questa è disonestà intellettuale. Ti informo che se la manovra fosse stata iscritta a Bruxelles ci avr… - bilillobedette : RT @GiancarloTrevi2: @PaoloGentiloni Questa è disonestà intellettuale. Ti informo che se la manovra fosse stata iscritta a Bruxelles ci avr… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)Ci spiace dovervi dire che il colosso di Seul è tornato sul discorso di2.0, affermando che l'assistente virtuale verrà reso disponibile, in questo primo frangente (quindi entro la fine di dicembre, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato) solo a bordo deiS9 e S9 Plus, lasciando fuori iS8 e S8 Plus, ed il8, almeno per il momento. Oltretutto, tra le lingue supportata non sembra figurare l'italiano, come invece dapprima era parso di capire: gli idiomi disponibili corrispondono all'inglese-americano, al koreano ed al cinese (questo significa che l'italiano e tutte le altre lingue di recente comparse resteranno appannaggio del9 fino a che non si concluderà la fase beta). L'attesa si preannuncia parecchio lunga, o per lo meno più lunga di quanto non ci fosse sembrata nella giornata di ieri. Purtroppo l'azienda sudcoreana ...