Biscotti di Natale speziati

Latte - Biscotti - birra : quante calorie assumerebbe Babbo Natale la sera della Vigilia mangiando tutti i suoi ‘spuntini’? : Il vero miracolo per Babbo Natale non è quello di girare il mondo in una sola notte e consegnare i regali a milioni di bambini, bensì quello di mantenere un peso stabile e una buona salute nonostante l’enorme apporto di calorie durante la Vigilia di Natale, dovuto ai biscotti e al Latte lasciati dai bambini per lui in tante case. Certo, c’è da dire che le calorie che riesce a bruciare non sono poche: nella sua corsa intorno al globo ...