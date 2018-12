Bilancio di fine anno | la giunta presenta la sua ' buona amministrazione'

Bilancio di fine anno - Sboarina promette la Grande Verona : Installate 8 webcam di ultima generazione che mettono in connessione i luoghi più belli di Verona con il resto del mondo. Queste telecamere si aggiungono alle 281 già presenti sul territorio per la ...

Legge di Bilancio 2019 : che fine ha fatto? : La Legge di bilancio 2019 sta girando tra i palazzi della politica italiana, proprio mentre l’Europa minaccia di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e tutto l’impianto della Manovra fa discutere. Assistenzialista per le opposizioni, inaccettabile dal punto di vista dell’eccessivo Deficit per la Commissione europea, che chiede ancora di correggere quel 2.4 per cento di rapporto Deficit/Pil, che rischia di accompagnare lo ...