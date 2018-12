Biathlon | IBU Junior Cup Station Des Rousses 2018 | settimo Michael Durand

Biathlon - IBU Cup Obertilliach 2018 : Daniele Cappellari è terzo nella super sprint! 17° Braunhofer : Buone notizie per l’Italia del Biathlon giungono da Obertilliach, località austriaca dove si sta disputando l’IBU Cup: il nostro Daniele Cappellari si è classificato terzo nella super sprint odierna dopo essersi piazzato 17° in qualifica. Curiosamente l’azzurro si è scambiato di posizione con il compagno di squadra Patrick Braunhofer, qualificatosi col terzo tempo e giunto poi 17°. Vittoria per il norvegese Sindre Pettersen, ...

Biathlon - Ibu Cup junior : vittorie di Stalder e di Kaisheva nella sprint di Station Des Rousses - gli azzurri Durand e Comola nella top10 : Prime gare individuali nella tappa di Ibu Cup junior a Station Des Rousses, in Francia. Sulle nevi transalpine sono andate in scena le due sprint: la 10 km maschile e la 7.5 km femminile. Tra gli uomini il successo è andato allo svizzero Sebastian Stalder, per la prima volta sul gradino più alto del podio. L’elvetico ha prevalso grazie ad un’ottima prova al poligono (un solo errore nelle prima serie di tiro) e gestendo molto bene ...

Biathlon - IBU Cup ed IBU Junior Cup : fioccano i quinti posti per l’Italia tra Station Des Rousses ed Obertilliach : Giornata più che positiva per l’Italia del Biathlon in IBU Cup: tra i seniores ad Obertilliach, in Austria, Irene Lardschneider giunge quinta nell’individuale femminile, mentre tra gli Juniores a Station Des Rousses, in Francia, conquistano il medesimo piazzamento le due staffette, singola e mista. Unica gara non positiva l’inseguimento seniores maschile, dove nessun azzurro entra tra i primi trenta. Nella staffetta singola di ...

Biathlon – Ibu Cup junior : quinto posto per l’Italia in Francia - la staffetta se l’aggiudica la Slovenia : Ibu Cup junior, l’Italia spara meglio di tutti: è quinta con Durand e Trabucchi nella staffetta single mixed di Station Des Rousses Buon quinto posto per l’Italia nella staffetta single mixed di Ibu Cup junior. A Station Des Rousses, in Francia, hanno dominato gli sloveni Alex Cisar e Nika Vindisar che hanno chiuso la prova in 42’36″7 arrivando al traguardo con ben oltre un minuto di vantaggio sulla Francia e la ...

Biathlon – Ibu Cup : tripletta russa nella pursuit femminile in Val Ridanna - Lardschneider solo sedicesima : Lardschneider in recupero nella pursuit di Ibu Cup in Val Ridanna: è sedicesima. Cappellari ventunesimo tra gli uomini tripletta russa nella pursuit femminile di Val Ridanna che ha chiuso la tappa italiana di Ibu Cup. Sul gradino più alto del podio è salita come nella sprint Anastasiia Morozova con il tempo di 31’05″1 e tre errori, seguita da Victoria Slivko, staccata di 15″7 senza errori e in rimonta di quattro ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : le ultime gare non sorridono ai colori azzurri : Si sono concluse le tappe di IBU Cup, svolta in Val Ridanna, e di IBU Junior Cup, disputata a Lenzerheide, in Svizzera: nelle gare odierne nessun podio per gli azzurri, che al massimo hanno centrato la top 10 tra gli juniores con il solito Patrick Braunhofer, anche oggi perfetto al poligono. Nell‘inseguimento femminile tripletta russa, con Anastasiia Morozova che, partita in testa, nonostante tre errori al poligono, non ha avuto problemi a ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : nelle sprint odierne vincono il norvegese Dale e la russa Morozova : La tappa italiana dell’IBU Cup di Biathlon in Val Ridanna non sorride all’Italia: nelle sprint odierne successi per il norvegese Johannes Dale e per la russa Anastasiia Morozova, mentre nella tappa dell’IBU Junior Cup in corso a Lenzerheide, in Svizzera, dopo il successo del nostro Patrick Braunhofer al maschile, tra le donne l’individuale va alla francese Camille Bened. Nella sprint maschile vittoria del norvegese ...

Biathlon - IBU Junior Cup - Lenzerheide 2018 : l’azzurro Patrick Braunhofer vince l’individuale : Inizia al meglio l’IBU Junior Cup di Biathlon per l’Italia: a Lenzerheide, in Svizzera, l’azzurrino Patrick Braunhofer ha vinto la 15 km individuale che ha aperto la stagione. Importantissima per il successo la perfezione al poligono: per l’italiano nessun errore, e sorpasso sul francese Martin Bourgeois proprio alla quarta serie di tiri, dove un bersaglio mancato ha tolto la vittoria al transalpino, alla fine terzo, alle ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : due vittorie per la Russia nelle staffette. Italia decima nella mista e undicesima nella singola : L‘IBU Cup di Biathlon dopo la tappa di Idre, in Svezia, che ha aperto la stagione si è fermata in Italia, per la precisione in Val Ridanna, da oggi a domenica: il programma odierno prevedeva la staffetta singola e la staffetta mista. Per l’Italia, che aveva saltato la prima tappa, oggi esordio con l’undicesimo posto nella prima prova ed il decimo nella seconda. nella staffetta singola ha vinto la Russia di Anastasija Morozova ...

Biathlon - Ibu Cup Val Ridanna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : L‘IBU Cup di Biathlon dopo la tappa di Idre, in Svezia, che ha aperto la stagione si ferma in Italia, per la precisione a Val Ridanna, dal 10 al 15 dicembre: tre giorni di gare, giovedì 13, sabato 15 e domenica 16, che comprendono una staffetta, una gara sprint ed una pursuit. Per le gare della tappa italiana la diretta tv al momento non è assicurata e lo stesso vale per la diretta streaming. Di seguito il programma completo della ...

Biathlon - IBU Cup Idre 2018 : le pursuit incoronano Philipp Nawrath e Svetlana Mironova : Oggi si è conclusa ad Idre, in Svezia, la stagione della IBU Cup di Biathlon: la prima tappa in calendario ha visto due pursuit, quella maschile di 12.5 km che ha visto trionfare il tedesco Philipp Nawrath e quella femminile di 10 km che visto vincere la russa Svetlana Mironova. Non c’erano italiani al via nelle due prove. Nella gara maschile successo del teutonico Philipp Nawrath, con un solo errore al poligono, che ha chiuso in ...

Biathlon - IBU Cup Idre 2018 : nelle sprint odierne vincono Aristide Begue ed Elisabeth Hoegberg : Oggi è proseguita ad Idre, in Svezia, la stagione della IBU Cup di Biathlon: la prima tappa in calendario ha visto due sprint, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il francese Aristide Begue e quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedese Elisabeth Hoegberg. Non c’erano italiani al via nelle due prove. Nella gara maschile successo del transalpino Arestide Begue, perfetto al poligono, che ha chiuso in ...

Biathlon - nei guai due campioni olimpici russi : avviata dall’IBU un’inchiesta per doping : La Federazione Internazionale di Biathlon ha avviato un’inchiesta per doping all’indirizzo dei campioni olimpici Ustyugov e Sleptsova I campioni olimpici Evgenij Ustyugov e Svetlana Sleptsova, assieme ad altri due atleti russi ancora in attività, Alexander Chernyshev e Alexander Pechenkin, sono stati messi sotto inchiesta dalla Ibu, la Federazione internazionale di Biathlon, per doping. A quanto riporta la Ibu la decisione, già ...