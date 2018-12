Bianca Atzei rompe il silenzio su Max Biaggi | “Rifarei tutto”

Bianca Atzei ancora polemiche con Max Biaggi : Bianca Atzei torna a parlare della sua vita sentimentale e del suo passato rapporto con Max Biaggi: “Non sono innamorata. E’ difficile imparare a fidarsi, capire se gli altri in me cercano la donna o il personaggio. Il mio amore oggi è il lavoro, la musica”. La cantante dopo la fine della sua love story con Max Biaggi ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha trovato un grande amico, Jonathan Kashanian, ma non ha trovato l’amore. Bianca è ...

Bianca Atzei e la storia con Max Biaggi : ‘Rifarei tutto’ : “Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto”. Nonostante l’amara delusione per essere stata lasciata di punto in bianco senza un perché, Bianca Atzei non ha rimpianti per quel che riguarda la sua storia con Max Biaggi e non è pentita di quel che ha fatto per lui restandogli vicino nel momento più difficile nella vita del pilota in seguito all’incidente che per poco ...

Bianca Atzei : “Il mio segreto di bellezza? Lo zenzero. La dieta? Dopo l’Isola ero provata” : Bianca Atzei, classe 1987, non solo è bellissima ed è una grande cantante che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti. Lei è la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi 13 e ora debutta come attrice di teatro con Men in Italy, a musical fashion show. Noi l’abbiamo incontrata e Bianca Atzei ci ha raccontato l’emozione di recitare accanto a Iva Zanicchi, ci ha parlato della sua avventura ...

Jonathan Kashanian da Chiambretti difende l'amica Bianca Atzei : La storia terminata tra Max Biaggi e Bianca Atzei a distanza di un anno, continua ancora a lasciare degli importanti strascichi. Dopo le ultimi dichiarazioni rilasciate dall’ex pilota di MotoGp, Jonathan Kashanian ha inviato una frecciatina a Biaggi. A quasi un anno di distanza Max Biaggi nel salotto domenicale di Mara Venier, è tornato a parlare della relazione interrotta bruscamente con la cantante sarda. L’uomo dopo aver rischiato la vita in ...

Jonathan Kashanian : c euro è più di una semplice amicizia con Bianca Atzei? : Compagni e confidenti sull'Isola dei Famosi, amici stretti nella realtà. C'è qualcosa di unico che lega Jonathan Kashanian e Bianca Aztei, un qualcosa che va ben oltre l'amicizia, almeno come ...

Cr4 Jonathan frecciatina a Max Biaggi dopo le parole su Bianca Atzei : Gli ex naugraghi Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono inseparabili da quando si sono conosciuti all’Isola dei famosi. In molti, infatti, pensano che tra i due ci sia qualcosa di più malgrado entrambi non si siano mai esposti. A saperne di più sulla questione Piero Chiambretti al suo programma “CR4 – La repubblica delle donne”, ha messo sotto torchio l’ex naufrago. “Lei è una persona molto speciale” così commenta ...

'Bianca Atzei non è superflua per me...' - la frecciatina a Max Biaggi da Jonathan Kashanian : Ospite de 'La repubblica delle donne', Jonathan Kashanian è stato messo alle strette da Piero Chiambretti. Il conduttore gli ha chiesto di che orientamento sessuale fosse e se stesse...

Jonathan Kashanian difende Bianca Atzei e attacca Biaggi : Jonathan Kashanian manda fuori pista Max Biaggi. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha presentato il suo spettacolo teatrale a "#Cr4, La Repubblica delle donne". Al termine del balletto, Piero ...

Isola dei Famosi - Jonathan Kashanian a CR4 : 'Lei è una persona...'. Le parole per la sua Bianca Atzei : Si sono conosciuti all' Isola dei Famosi ma la grande amicizia che lega Bianca Atzei e Jonathan Kashanian crea ancora molto chiacchiericcio. In molti, infatti, pensano che tra i due ci sia qualcosa di ...

Bianca Atzei ecco cosa ha risposto a Max Biaggi dopo l’intervista : Non si placa la polemica sull’intervista che ha rilasciato Max Biaggi a Mara Venier.Biaggi ha raccontato dell’incidente e di tutte le scelte che sono seguite senza tuttavia mai nominare la sua ex che gli è rimasta al fianco nei momenti più duri, Bianca Atzei con cui si è lasciato poco dopo. «dopo l’incidente ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon, le persone vicine sono i genitori, ma lì ho ...

Max Biaggi frecciatina a Bianca Atzei a Domenica In : A“Domenica In”Max Biaggi ha raccontato a Mara Venier il grave incidente che gli è capitato l’anno scorso: “Rivivere i momenti successivi all’incidente fa un certo effetto, non ricordo molto dell’incidente, mi sono risvegliato in ospedale, assistito da medici e infermieri con la massima cura e non posso che ringraziarli. Quando il primario mi disse, per la prima volta, della gravità dell’incidente, non mi rendevo neanche ...