Beverly Hills 90210 pronto per un nuovo ritorno con il vecchio cast

Beverly Hills 90210 sta per tornare? : Il cast di Beverly Hills 90210 Fan di Beverly Hills 90210 a rapporto. La bomba l’ha lanciata la testata americana Deadline: sarebbe in corso un progetto teso a riportare sul piccolo schermo una nuova versione del celebre teen drama, andato in onda per dieci stagioni tra il 1990 e il 2000 sull’americana Fox (da noi su Italia1). L’idea del reboot, nata da CBS TV Studios, vedrebbe la partecipazione di diversi membri del cast originale: ...

Ufficiale - il reboot di Beverly Hills 90210 si farà : il cast originale pronto a tornare (e non solo) : È Ufficiale: il reboot di Beverly Hills 90210 è in cantiere. Dopo mesi di indiscrezioni, con Tori Spelling che per prima lanciò l'ipotesi di un ritorno della serie cult, finalmente il progetto è in fase di sviluppo. Lo annuncia Deadline, che spiega come si tratti di un reboot di Beverly Hills 90210, anziché di un vero e proprio revival, con il cast originale pronto a tornare. Ma chi ci sarà? Finora sono stati confermati Jason Priestley (che ...

È successo in TV - 19 novembre 1992 : la prima puntata di Beverly Hills 90210 in Italia (video) : Se non hai visto almeno una puntata di Beverly Hills 90210 si può dire che l'essenza degli anni '90 televisivi non è stata vissuti appieno. Il Teen drama cult del decennio per eccellenza arriva in Italia, più precisamente alle 20:30 del 19 novembre 1992 nella programmazione di Italia 1, subito dopo lo storico Karaoke di Fiorello.Creata da produttori del livello di Aaron Spelling e Darren Star, Beverly Hills 90210 diventa la serie tv più ...

