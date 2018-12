Beverly Hills 90210 | il reboot con gli attori della serie tv originale in cerca di una

È successo in TV - 19 novembre 1992 : la prima puntata di Beverly Hills 90210 in Italia (video) : Se non hai visto almeno una puntata di Beverly Hills 90210 si può dire che l'essenza degli anni '90 televisivi non è stata vissuti appieno. Il Teen drama cult del decennio per eccellenza arriva in Italia, più precisamente alle 20:30 del 19 novembre 1992 nella programmazione di Italia 1, subito dopo lo storico Karaoke di Fiorello.Creata da produttori del livello di Aaron Spelling e Darren Star, Beverly Hills 90210 diventa la serie tv più ...