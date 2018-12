Berlusconi ha lanciato l' operazione Scoiattolo? Ho detto agli M5S di registrare

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) "Visto chehaquestache è patetica, in cui sta provando a comprare i nostri parlamentari, io ho: fingetevi interessati e registrate. Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". Così il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da Agorà su Rai3."Non c'è bisogno di alzare la tensione, di mettere in discussione il governo, noi abbiamo appoggiato i referendum autonomisti", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulle parole di Giorgetti, che hacome il via libera alle autonomie è tema chiave per l'esistenza del governo.