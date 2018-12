Benvenuto inverno | la notte del 21 dicembre porta il solstizio

vanityfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) 1. Farvi regalare una candela2. Fare un falò per purificarsi3. Scrivere ciò che si desidera su un ramo4. Addobbare l'albero più verde che c'è5. Baciarsi sotto il vischio6. Brindare con il succo d'arancia7. Dare ilal nuovo soleCade nella data canonica del 21ild’2018, ma a poco più di mezz’ora dal 22. Non è sempre il 21 il giorno del, varia di anno in anno. Dipende dalle 5 ore e 49 minuti che fanno la differenza fra l’anno solare e quello che stabilisce la consuetudine del calendario. La sommaa un anno bisestile ogni e 4 e solstizi ed equinozi non cadono sempre il 21 del mese.QUANDO Ilè alle 23 e 23 del 21COSA SUCCEDE Ilnon è un giorno, ma un momento, quello in cui il sole si trova alla massima distanza angolare rispetto al piano dell’equatore. Questo significanell’Emisfero ...